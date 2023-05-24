Диетолог Пономарева рассказала как избежать продуктов, от которых толстеют

Готовые продукты перегружены калориями

"Вы можете видеть, что приготовление пищи для себя полезно для здоровья, потому что это снижает количество калорий, позволяет избежать потребления ненужных добавок, таких как усилители вкуса, и, возможно, даже доставляет удовольствие от приготовления пищи, что, в свою очередь, может очень положительно повлиять на ваше настроение", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

В случае готовой к употреблению пищи можно выделить пять стадий обработки от готовности к приготовлению до готовности к употреблению. Оставляя в стороне готовые к употреблению салаты и смузи (часто калорийные бомбы), можно предположить, что полуфабрикаты всегда содержат гораздо больше калорий, чем если бы вы приготовили их сами.Эти промышленно произведенные продукты обычно содержат гораздо больше жира и сахара в дополнение к многочисленным консервантам для достижения достаточно приемлемого вкуса, что мы можем назвать их калорийными бомбами, то есть продуктами для набора веса.Хорошо задокументировано, что, в частности, готовые к употреблению полуфабрикаты — в данном случае речь идет о ультрапереработанных продуктах — содержат более высокую долю этих потенциально канцерогенных веществ.Ранее МедикФорум писал о признаках высокого холестерина.

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