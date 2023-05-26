Диетолог Пономарева назвала 4 вещи, которые могут быть виноваты в том, что вы набираете вес

1. Недостаток сна повышает аппетит

"Недостаток сна увеличивает выработку гормона грелина. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в еде — глупо, когда вы пытаетесь сбросить несколько лишних килограммов или хотя бы сохранить свой вес", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Дефицит магния нарушает обмен веществ

"Вы можете распознать недостаток по частым судорогам в икрах. Вы можете предотвратить это, употребляя в пищу продукты, богатые магнием, такие как орехи кешью и коричневый рис".

3. Заменители сахара вызывают тягу

4. Вы едите, когда просто хотите пить

Кажется, что в вашем образе жизни ничего не изменилось, но ваша талия продолжает расти.Идеальное количество сна — семь часов. Людям, заботящимся о фигуре, лучше придерживаться этого правила, потому что собственное вещество организма лептин обеспечивает приятное чувство сытости.Если это не эндогенные вещества, повышающие аппетит, то это может быть и дефицит питательных веществ. Любой, кто получает слишком мало магния с пищей, например, тормозит свой метаболизм. В результате вы не можете разумно отказаться от съеденной пищи и набираете вес.Хотя заменитель сахара обещает не поразить вас своим небольшим количеством калорий, он увеличивает ваш аппетит и даже может серьезно заболеть: в эксперименте на животных с альтернативными подсластителями заменители сахара вызвали у мышей избыточный вес и диабет 2 типа.От 1,5 до 2 литров в день – рекомендуемое количество жидкости для здорового человека. Он также срочно нуждается в этом, чтобы его органы могли нормально работать.Совет: если возможно, вы должны распределить свой дневной рацион на весь день, а затем выпить его, когда почувствуете жажду. Вы лучше узнаете свою жажду и не рискуете спутать ее с голодом.Ранее МедикФорум писал о пользе шпината.

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