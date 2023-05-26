«Настоящая профилактика сердечных заболеваний — это путь длиною в жизнь, который вращается вокруг здорового образа жизни, но он не должен быть пугающим. На самом деле, даже небольшие изменения могут оказать большое влияние на ваше сердечно-сосудистое здоровье».

"Начните с большого разнообразия ярких фруктов и овощей, таких как яблоки, брокколи или капуста".

«В качестве белка я рекомендую нежирные источники, такие как рыба, птица без кожи, бобовые и тофу, так как в них мало насыщенных жиров».

«Помните, что даже небольшие всплески активности в течение дня, такие как подъем по лестнице вместо лифта или ходьба во время обеденного перерыва, могут со временем иметь существенное значение».

Одним из ключевых столпов улучшения сердечно-сосудистого здоровья является «питание вашего сердца сбалансированной диетой». Полезная диета играет ключевую роль в поддержании здоровья вашего сердца.Эти полезные для сердца ингредиенты содержат, которые защищают сердечную мышцу от повреждений, вызванных свободными радикалами.Цельные зерна, такие как овес, коричневый рис и лебеда, также являются отличной заменой, поскольку они содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина и поддерживать нормальное кровяное давление.Вы также должны есть «здоровые жиры», такие как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Еще один главный совет по снижению риска сердечных заболеваний —Регулярные физические упражнения подобны песне о любви для вашего сердца. Упражнения так важны, поскольку они помогают снизить риск сердечных заболеваний за счет улучшения кровообращения, снижения артериального давления и повышения общего состояния сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о причинах зуда в ногах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.