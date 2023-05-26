Врач Варфоломеев: всего 5 «небольших изменений» защищают вас болезни сердца
Кардиолог поделился своим опытом о том, как снизить риск сердечных заболеваний, в том числе о том, что нужно есть.
«Настоящая профилактика сердечных заболеваний — это путь длиною в жизнь, который вращается вокруг здорового образа жизни, но он не должен быть пугающим. На самом деле, даже небольшие изменения могут оказать большое влияние на ваше сердечно-сосудистое здоровье».
Одним из ключевых столпов улучшения сердечно-сосудистого здоровья является «питание вашего сердца сбалансированной диетой». Полезная диета играет ключевую роль в поддержании здоровья вашего сердца.
"Начните с большого разнообразия ярких фруктов и овощей, таких как яблоки, брокколи или капуста".
Эти полезные для сердца ингредиенты содержат «мощные питательные вещества», которые защищают сердечную мышцу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Цельные зерна, такие как овес, коричневый рис и лебеда, также являются отличной заменой, поскольку они содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина и поддерживать нормальное кровяное давление.
«В качестве белка я рекомендую нежирные источники, такие как рыба, птица без кожи, бобовые и тофу, так как в них мало насыщенных жиров».
Вы также должны есть «здоровые жиры», такие как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Еще один главный совет по снижению риска сердечных заболеваний — оставаться физически активным.
Регулярные физические упражнения подобны песне о любви для вашего сердца. Упражнения так важны, поскольку они помогают снизить риск сердечных заболеваний за счет улучшения кровообращения, снижения артериального давления и повышения общего состояния сердечно-сосудистой системы.
«Помните, что даже небольшие всплески активности в течение дня, такие как подъем по лестнице вместо лифта или ходьба во время обеденного перерыва, могут со временем иметь существенное значение».
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