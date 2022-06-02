Веселое занятие, которое предотвращает болезни сердца - советует кардиолог

«Мы делаем что-то, что улучшит нашу память, повысит наше настроение и нашу иммунную систему, а также улучшит здоровье нашего сердца и мозга. Самое главное весело — мы танцуем», - говори кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.

«Например, танцы могут играть большую роль в поддержании здоровья нашего сердца и мозга по сравнению с другими видами деятельности. Танцы были связаны со снижением риска инсульта или сердечного приступа», - добавил врач.

«Многие люди не считают танец важным физическим упражнением, но танец на самом деле заставляет наше сердце биться более чем на 140 ударов в минуту, что делает его аэробным упражнением. Очень важно сказать, что мы говорим здесь о развлекательных танцах, и это танцы, которые связаны с усилением воздействия на здоровье».