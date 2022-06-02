Веселое занятие, которое предотвращает болезни сердца - советует кардиолог
Когда вы думаете о мерах по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, в вашем уме могут возникнуть образы здоровой пищи или интенсивной тренировки.
«Мы делаем что-то, что улучшит нашу память, повысит наше настроение и нашу иммунную систему, а также улучшит здоровье нашего сердца и мозга. Самое главное весело — мы танцуем», - говори кардиолог Олег Варфоломеев в интервью МедикФорум.
Хотя вы можете подумать, что вам нужна практика или обучение, чтобы правильно научиться танцевать. Кроме того, даже исследование, которое подчеркивает пользу для здоровья от этого «веселого» занятия, касалось танцоров-любителей.
«Например, танцы могут играть большую роль в поддержании здоровья нашего сердца и мозга по сравнению с другими видами деятельности. Танцы были связаны со снижением риска инсульта или сердечного приступа», - добавил врач.
Чтобы объяснить науку о том, как это занятие снижает риск сердечных заболеваний.
Эксперт поделился, что танцы предлагают множество преимуществ, в том числе «важные» защитные факторы против развития сердечных заболеваний в пожилом возрасте.
Тем не менее, это также может улучшить здоровье вашего сердца в повседневной жизни.
«Многие люди не считают танец важным физическим упражнением, но танец на самом деле заставляет наше сердце биться более чем на 140 ударов в минуту, что делает его аэробным упражнением. Очень важно сказать, что мы говорим здесь о развлекательных танцах, и это танцы, которые связаны с усилением воздействия на здоровье».
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