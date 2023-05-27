6 признаков дефицита витамина B12 — врач Андреева советует, когда принимать добавки
По словам доктора, сильная усталость — это лишь один из симптомов, которые могут проявляться при дефиците витамина B12.
У людей, нуждающихся в «50 микрограммах в день» витамина B12, если у человека дефицит этого питательного вещества, могут появиться симптомы.
«Крайняя усталость, нехватка энергии, покалывание, мышечная слабость, депрессия и когнитивные проблемы, такие как нарушение памяти, понимания и суждения, могут быть признаком дефицита витамина B12», — сказала врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Так откуда же берется витамин B12?
«B12 вырабатывается бактериями, живущими в почве. Традиционно мы получили бы его от употребления немытой пищи.
B12 «более легко усваивается из пищевых добавок, чем из продуктов животного происхождения».
«Это важно, поскольку абсорбция снижается с возрастом и у всех людей старше 50 лет, независимо от диеты, поэтому людям следует подумать о добавках».
Витамин B12 помогает организму поддерживать здоровье нервных клеток и помогает в производстве ДНК. Он также тесно взаимодействует с фолиевой кислотой, создавая эритроциты, помогая железу лучше работать в организме и вырабатывая соединение, участвующее в иммунной функции и настроении.
Поклонникам растительных пищевых источников витамина B12, людям, желающим пополнить свой уровень витамина B12, рекомендуется есть:
- Экстракт дрожжей (мармит)
- Обогащенные B12 дрожжевые хлопья, растительное молоко, веганские йогурты и десерты.
Существуют последствия длительного низкого уровня витамина B12, такие как повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина в крови.
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