6 признаков дефицита витамина B12 — врач Андреева советует, когда принимать добавки

«Крайняя усталость, нехватка энергии, покалывание, мышечная слабость, депрессия и когнитивные проблемы, такие как нарушение памяти, понимания и суждения, могут быть признаком дефицита витамина B12», — сказала врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Это важно, поскольку абсорбция снижается с возрастом и у всех людей старше 50 лет, независимо от диеты, поэтому людям следует подумать о добавках».

Экстракт дрожжей (мармит)

Обогащенные B12 дрожжевые хлопья, растительное молоко, веганские йогурты и десерты.

У людей, нуждающихся в «50 микрограммах в день» витамина B12, если у человека дефицит этого питательного вещества, могут появиться симптомы.«B12 вырабатывается бактериями, живущими в почве. Традиционно мы получили бы его от употребления немытой пищи.B12Витамин B12 помогает организму поддерживать здоровье нервных клеток и помогает в производстве ДНК. Он также тесно взаимодействует с фолиевой кислотой, создавая эритроциты, помогая железу лучше работать в организме и вырабатывая соединение, участвующее в иммунной функции и настроении.Поклонникам растительных пищевых источников витамина B12, людям, желающим пополнить свой уровень витамина B12, рекомендуется есть:Существуют последствия длительного низкого уровня витамина B12, такие как повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина в крови.Ранее МедикФорум писал об опасности ночной еды.

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