Врач Пономарева: эти продукты помогут вам «дожить до 100 лет»





«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье. Полезным источником информации являются наблюдения из регионов по всему миру, где люди живут дольше всего и здоровее, называемых голубыми зонами, и где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем где-либо еще в мире», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Общим для «голубых зон» является диета, состоящая преимущественно или исключительно из растений, с упором на бобовые как основной источник белка».

Хотя существует слишком много факторов, влияющих на вашу продолжительность жизни, здоровое питание — это хорошее начало.Благодаря большому количеству витаминов, минералов и антиоксидантов, скрытых в правильном питании, некоторые продукты могут добавить больше, чем вкус и цвет в вашу повседневную жизнь.От Окинавы до Сардинии и от Никои до Икариикоторые характеризуются высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых.Эти богатые питательными веществами продукты были связаны с более низким риском проблем со здоровьем, угрожающих долголетию, таких как болезни сердца или инсульт.Хотя то, что они включают в себя, имеет решающее значение, продукты, которых избегают в «голубых зонах», также играют роль. Люди, живущие в этих странах,Недавние исследования подтвердили, что переход на более растительную диету в любом возрасте полезен. Причина в том, чтокоторые действуют вместе, чтобы снизить риск хронических заболеваний, способствуя улучшению здоровья кишечника, уменьшая воспаление и улучшая регуляцию глюкозы.Ранее МедикФорум писал о об опасностях ночной еды.

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