Врач Пономарева: эти продукты помогут вам «дожить до 100 лет»

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Врач Пономарева: эти продукты помогут вам «дожить до 100 лет»


По словам врача, соблюдение режима питания в «голубых зонах» может увеличить продолжительность вашей жизни до 13 лет.


Хотя существует слишком много факторов, влияющих на вашу продолжительность жизни, здоровое питание — это хорошее начало.

Благодаря большому количеству витаминов, минералов и антиоксидантов, скрытых в правильном питании, некоторые продукты могут добавить больше, чем вкус и цвет в вашу повседневную жизнь.


«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье. Полезным источником информации являются наблюдения из регионов по всему миру, где люди живут дольше всего и здоровее, называемых голубыми зонами, и где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем где-либо еще в мире», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

От Окинавы до Сардинии и от Никои до Икарии "Голубые зоны" описывают пять мест по всему миру, которые характеризуются высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых.



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Эти богатые питательными веществами продукты были связаны с более низким риском проблем со здоровьем, угрожающих долголетию, таких как болезни сердца или инсульт.

Хотя то, что они включают в себя, имеет решающее значение, продукты, которых избегают в «голубых зонах», также играют роль. Люди, живущие в этих странах, "часто не едят много мяса, молочных продуктов, рафинированного сахара и полуфабрикатов".

«Общим для «голубых зон» является диета, состоящая преимущественно или исключительно из растений, с упором на бобовые как основной источник белка».



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Недавние исследования подтвердили, что переход на более растительную диету в любом возрасте полезен. Причина в том, что растительная пища полна полезных для здоровья питательных веществ, таких как клетчатка, полифенолы, витамины и минералы, а также сотни фитохимических веществ, которые действуют вместе, чтобы снизить риск хронических заболеваний, способствуя улучшению здоровья кишечника, уменьшая воспаление и улучшая регуляцию глюкозы.



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