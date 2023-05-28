Витамин D: врач Андреева рассказывает как узнать, есть ли у вас дефицит

Витамин D выполняет следующие задачи в организме:

Укрепление иммунной системы

Костеобразование

Наращивание мышц

Профилактика заболеваний головного мозга и нервов

Профилактика депрессии

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Гормональная регуляция

Рак: это факт, что уровень заболеваемости раком выше в районах с небольшим количеством солнца, чем в регионах, близких к экватору.

"Исследования изучили это более внимательно и обнаружили доказательства того, что витамин D может снижать скорость деления раковых клеток. Вероятно, это относится к раку толстой кишки, раку легких и раку молочной железы. Однако необходимы дальнейшие исследования".

Более половины жителей России и западных стран не обеспечены витамином

"Добавки витамина D можно использовать для специфической компенсации дефицита, но в основном он синтезируется в коже в результате УФ-излучения".

"Хотя и существуют специфические симптомы дефицита витамина Д, часто он протекает бессимптомно. Если вы хотите быть абсолютно уверены, вы можете проверить уровень витамина D у врача".

Витамин D — это просто общий термин для целой группы жизненно важных веществ, от витамина D1 до D5. Однако форма, которая особенно важна в связи с нашим здоровьем, — это витамин D3.Причина в том, что недостаток света приводит, в том числе, к дефициту витамина D.Хотя сегодня большинство людей гораздо лучше питаются и проводят больше времени на свежем воздухе, чем в прошлом, дефицит витамина D3 распространен шире, чем считалось ранее. Более половины людей недополучают его, и этот дефицит витамина D даже увеличивается.Тем не менее, есть много причин, по которым это самопроизводство важного жизненно важного вещества замедляется, например, грязный воздух в наших городах.Признаки дефицита витамина D не всегда очевидны: от восприимчивости к инфекциям до рака.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака.

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