Врач-диетолог: если есть эти продукты на ужин, вы быстро похудеете





Лучшие блюда вечером

"Тофу и нежирное мясо содержат высококачественные белки, которые способствуют росту мышц и поддерживают постоянный уровень сахара в крови.

Рыба также является очень полезным источником белка. Кроме того, лосось, сельдь и тунец также содержат ценные омега-3 жирные кислоты и триптофан", - говорит врачдиетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Миндаль также утоляет тягу к еде. Достаточно около 15 граммов миндаля – не больше", - говорит диетолог.

Благодаря своей высокой ценностиявляются воплощением наращивания мышечной массы и положительно влияют на ваш, поскольку содержат много триптофана, -такие как творог, насыщают вас надолго, содержат мало углеводов и богаты белком. Но будьте осторожны: его не слишком много – максимум 50 граммов.Олеиновая кислота вспособствует снижению веса и защищает от ночной тяги и тяги к нездоровой пище.Миндаль стабилизирует уровень сахара в крови, а содержащийся в нем кальций также способствует сжиганию жира.Вы можете комбинировать эти продукты с большим количеством свежих овощей, салатов и источников углеводов, особенно богатых клетчаткой, таких какРанее МедикФорум писал о симптомах рака.

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