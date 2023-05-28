Врач-диетолог: если есть эти продукты на ужин, вы быстро похудеете
Употребление этих продуктов вечером ускоряет жировой обмен, способствует наращиванию мышечной массы и улучшает сон.
Лучшие блюда вечером
"Тофу и нежирное мясо содержат высококачественные белки, которые способствуют росту мышц и поддерживают постоянный уровень сахара в крови.
Рыба также является очень полезным источником белка. Кроме того, лосось, сельдь и тунец также содержат ценные омега-3 жирные кислоты и триптофан", - говорит врачдиетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Рыба также является очень полезным источником белка. Кроме того, лосось, сельдь и тунец также содержат ценные омега-3 жирные кислоты и триптофан", - говорит врачдиетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Благодаря своей высокой ценности яйца являются воплощением наращивания мышечной массы и положительно влияют на ваш сон, поскольку содержат много триптофана, - утверждает Пономарева.
Молочные продукты с низким содержанием жира, такие как творог, насыщают вас надолго, содержат мало углеводов и богаты белком. Но будьте осторожны: его не слишком много – максимум 50 граммов.
Олеиновая кислота в авокадо способствует снижению веса и защищает от ночной тяги и тяги к нездоровой пище.
Миндаль стабилизирует уровень сахара в крови, а содержащийся в нем кальций также способствует сжиганию жира.
"Миндаль также утоляет тягу к еде. Достаточно около 15 граммов миндаля – не больше", - говорит диетолог.
Вы можете комбинировать эти продукты с большим количеством свежих овощей, салатов и источников углеводов, особенно богатых клетчаткой, таких как сладкий картофель или бобовые – фасоль или нут.
Все эти продукты положительно влияют на сон, наращивание мышечной массы и жировой обмен.
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