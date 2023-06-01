Невролог Алехина назвала самые ранние признаки повреждения мозга при деменции

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Невролог Алехина назвала самые ранние признаки повреждения мозга при деменции


«Эмоциональное потрясение» может быть ключевым признаком слабоумия, если вы точно знаете, что ищете.


«Среди самых ранних признаков деменции изменение настроения и личности свидетельствует о бурных эмоциях», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Эмоции могут варьироваться от гнева, раздражительности, беспокойства и возбуждения; в некоторых случаях люди, у которых развивается деменция, могут «испытывать эмоциональную отстраненность».

Это выглядело бы как «социальная изоляция и потеря эмпатии» по отношению к окружающим.

«Во время этого запутанного путешествия они борются со множеством противоречивых эмоций, пытаясь найти баланс».

Еще одним потенциальным признаком деменции является появление спутанности сознания и дезориентации.

«Пострадавшие могут потеряться в собственном сознании, столкнувшись с трудностями при навигации по знакомым маршрутам, потеряв счет времени и потеряв вещи. Разговоры превращаются в запутанные лабиринты, поскольку они пытаются выразить себя связно».




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Однако «отличительной чертой» деменции является потеря памяти, которая «заставляет людей помнить недавние события, важную информацию и даже имена близких».

Люди, у которых развивается разрушительное состояние, «все больше полагаются на долговременные воспоминания, в то же время сбитые с толку недавними событиями».

Фрагменты их когда-то ярких воспоминаний ускользают из их рук, заставляя их тосковать по стабильности в постоянно меняющейся реальности. Снижение когнитивных функций также является классической чертой деменции, которая влияет на мыслительные способности, навыки решения проблем и принятие решений.

Концентрация становится трудной, поскольку людям трудно сосредоточиться на задачах и они легко отвлекаются.



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