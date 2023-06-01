Врач Захарова назвала 3 утренние привычки, которые улучшают здоровье и продлевают жизнь

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Врач Захарова назвала 3 утренние привычки, которые улучшают здоровье и продлевают жизнь


Если вы хотите улучшить свое здоровье и шансы на долголетие, задумывались ли вы о своем утреннем распорядке?


«Выпейте стакан воды, как только проснетесь, чтобы увлажнить организм после нескольких часов сна. Это помогает запустить ваш метаболизм и помогает пищеварению», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Врач также настоятельно рекомендовала людям «включить физическую активность в свой утренний распорядок».

«Будь то быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или тренировка, регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и продлевают жизнь».

Еще один важный совет — «проведите некоторое время на открытом воздухе или у окна, чтобы поглощать естественный солнечный свет».

Воздействие солнечного света помогает регулировать ваш циркадный ритм, повышает выработку витамина D и положительно влияет на настроение и общее состояние здоровья.

Три утренние привычки для улучшения здоровья и долголетия:
  • Выпейте стакан воды, как только проснетесь
  • Включите физическую активность по утрам
  • Проводите некоторое время на свежем воздухе по утрам.


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Дополнительный совет  включает в себя планирование своего дня, используя утро для постановки целей, определения приоритетов задач и планирования дня. Это помогает создать ощущение направления и цели, повышая производительность и снижая уровень стресса.

Люди должны «свести к минимуму воздействие электронных устройств» в ранние часы дня. Вместо этого сосредоточьтесь на действиях, которые способствуют ясности ума и расслаблению.

Помните, постоянство — это ключ к установлению утренних привычек.


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