Врач Захарова назвала 3 утренние привычки, которые улучшают здоровье и продлевают жизнь

«Выпейте стакан воды, как только проснетесь, чтобы увлажнить организм после нескольких часов сна. Это помогает запустить ваш метаболизм и помогает пищеварению», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Будь то быстрая ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде или тренировка, регулярные упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и продлевают жизнь».

Выпейте стакан воды, как только проснетесь

Включите физическую активность по утрам

Проводите некоторое время на свежем воздухе по утрам.

Врач также настоятельно рекомендовала людямЕще один важный совет —Воздействие солнечного света помогает регулировать ваш циркадный ритм, повышает выработку витамина D и положительно влияет на настроение и общее состояние здоровья.Дополнительный совет включает в себя планирование своего дня, используя утро для постановки целей, определения приоритетов задач и планирования дня. Это помогает создать ощущение направления и цели, повышая производительность и снижая уровень стресса.Люди должныв ранние часы дня. Вместо этого сосредоточьтесь на действиях, которые способствуют ясности ума и расслаблению.Помните, постоянство — это ключ к установлению утренних привычек.Ранее МедикФорум писал о признаках дефицита витаминов.

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