Онколог Воробьев: бактерии и грибки могут провоцировать рак кишечника

Рак часто особенно агрессивен у молодых пациентов

"Многие люди винят ожирение и диабет. С другой стороны, влияет и тот факт, что пациенты, которые бегают марафоны и правильно питаются. Поэтому в исследовании было изучено может ли инфицирование бактериями, вирусами или грибками быть спусковым крючком для заболевания", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Грибок в три раза чаще встречается у молодых пациентов с колоректальным раком

«Существуют значительные различия во внутриопухолевом микробиоме между молодыми и пожилыми пациентами с колоректальным раком».

Большинство онкологических больных на момент постановки диагноза старше 60. Это также относится к раку толстой кишки. Половине пациентов уже за 70, когда они узнают о своем состоянии. Однако в последние годы онкологи зарегистрировали увеличение случаев колоректального рака у людей моложе 50 лет, особенно у очень молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.Сочетание нездорового питания, ожирения и малоподвижного образа жизни в детстве кажется специалистам очевидным. Однако образ жизни, наносящий вред кишечнику, не может объяснить, почему у молодых пациентов часто бывают более агрессивные опухоли.Для своего исследования они сначала хотели выяснить, может ли быть повышенное количество бактерий, вирусов или грибков в разных возрастных группах. Для этого они секвенировали образцы микробной ДНК из опухолей 61 пациента с колоректальным раком, которым на момент постановки диагноза было меньше 45 или больше 65 лет.В центре внимания оказалась бактерия Fusobacterium nucleatum. Однако он встречался с одинаковой частотой в обеих возрастных группах. С другой стороны, они обнаружили различие в грибе Cladosporium sphaerospermum, который в три раза чаще обнаруживался в опухолях у молодых больных колоректальным раком (30,6%), чем у пожилых (11%).Cladosporium sphaerospermum – это плесень. Предполагается, что он вызывает различные заболевания у людей или животных, такие как повреждение тканей, кожные инфекции или образование узелков под кожей.Ранее МедикФорум писал о пользе томатной пасты.

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