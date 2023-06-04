5 лучших завтраков для снижения холестерина - диетолог Пономарева

«Если у вас высокий уровень холестерина, важно выбирать продукты с низким содержанием насыщенных и трансжиров. Вместо продуктов, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови, следует сосредоточиться на « растворимой клетчатке » и «полиненасыщенных жирах», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Попробуйте добавить немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного аромата. Просто обязательно ограничьте потребление до одного или двух яиц в день».

«Выбирайте простые или нежирные сорта и добавляйте свежие фрукты и мед для сладости».

Одним из лучших завтраков является овсянка, так как онаРассмотрите возможность использования яичных белков вместо цельных яиц. Для тех, кто хочет более легкой альтернативы попробуйте греческий йогурт. В греческом йогурте много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте.Если вы хотите что-то перекусить, то выбирайте цельнозерновые тосты. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу, а не белому хлебу; в нем больше клетчатки, и он поможет вам чувствовать себя сытым».Однако, если у вас есть больше времени, не повредит ломтик цельнозернового хлеба с авокадо, миндальным маслом или нежирным сливочным сыром. Кроме того, есть вариант смузи, который являетсяИспользуйте основу из обезжиренного молока или йогурта и добавьте свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа для добавления клетчатки и белка.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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