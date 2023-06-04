5 лучших завтраков для снижения холестерина - диетолог Пономарева
Диета может сыграть большую роль в снижении уровня холестерина.
«Если у вас высокий уровень холестерина, важно выбирать продукты с низким содержанием насыщенных и трансжиров. Вместо продуктов, повышающих уровень «плохого» холестерина в крови, следует сосредоточиться на « растворимой клетчатке » и «полиненасыщенных жирах», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Одним из лучших завтраков является овсянка, так как она «богата растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина».
«Попробуйте добавить немного свежих фруктов, орехов или корицы для дополнительного аромата. Просто обязательно ограничьте потребление до одного или двух яиц в день».
Рассмотрите возможность использования яичных белков вместо цельных яиц. Для тех, кто хочет более легкой альтернативы попробуйте греческий йогурт. В греческом йогурте много белка и меньше жира, чем в обычном йогурте.
«Выбирайте простые или нежирные сорта и добавляйте свежие фрукты и мед для сладости».
Если вы хотите что-то перекусить, то выбирайте цельнозерновые тосты. Отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу, а не белому хлебу; в нем больше клетчатки, и он поможет вам чувствовать себя сытым».
Однако, если у вас есть больше времени, не повредит ломтик цельнозернового хлеба с авокадо, миндальным маслом или нежирным сливочным сыром. Кроме того, есть вариант смузи, который является «отличным способом получить множество питательных веществ за один прием пищи».
Используйте основу из обезжиренного молока или йогурта и добавьте свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа для добавления клетчатки и белка.
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