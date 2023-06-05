Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев
Более четверти взрослых считаются «неактивными», что может привести к сердечно-сосудистым проблемам.
Основные факторы, способствующие сердечным заболеваниям, включают такие проблемы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение.
Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, врачи рекомендуют придерживаться здоровой диеты, при необходимости сбросить вес, бросить курить и поддерживать низкое кровяное давление.
"Даже 20-минутная прогулка каждый день поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение количества упражнений, в которых участвуют люди, является ключом к укреплению здоровья сердца", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Было обнаружено, что уровень физической активности в этих группах часто ниже, и повышение уровня может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Регулярная физическая активность является ключевым компонентом оптимального здоровья сердца. Результаты исследований дают возможность сосредоточить наши усилия на программах физической активности в местах, где люди больше всего в них нуждаются.
Взрослые смогут соблюдать рекомендации по уровню физической активности 150 минут в неделю с «простой» 20-минутной ежедневной прогулкой.
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