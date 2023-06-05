Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев

223 Фото: https://unsplash.com/photos/5Kf-FrRDeyM
Риск болезней сердца снижается, если ходить всего 20 минут в день - кардиолог Варфоломеев


Более четверти взрослых считаются «неактивными», что может привести к сердечно-сосудистым проблемам.


Основные факторы, способствующие сердечным заболеваниям, включают такие проблемы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и ожирение.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, врачи рекомендуют придерживаться здоровой диеты, при необходимости сбросить вес, бросить курить и поддерживать низкое кровяное давление.



Употребление 3-6 яиц в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти



"Даже 20-минутная прогулка каждый день поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение количества упражнений, в которых участвуют люди, является ключом к укреплению здоровья сердца", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Было обнаружено, что уровень физической активности в этих группах часто ниже, и повышение уровня может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.


Не нужно много упражнений, чтобы снизить риск болезней сердца для людей с избыточным весом


Регулярная физическая активность является ключевым компонентом оптимального здоровья сердца. Результаты исследований дают возможность сосредоточить наши усилия на программах физической активности в местах, где люди больше всего в них нуждаются.

Взрослые смогут соблюдать рекомендации по уровню физической активности 150 минут в неделю с «простой» 20-минутной ежедневной прогулкой.



Ранее МедикФорум писал о симптомах рака щитовидной железы.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Прогулка в быстром темпе в течение 7 минут снижает риск болезней сердца
Врач-кардиолог: этот дешевый сок улучшает систолическое и диастолическое давление
30-минутная прогулка снижает риск сердечных заболеваний - терапевт Андреева
Теги : советы врачей, профилактика болезней сердца, польза ходьбы