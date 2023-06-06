Диетолог Пономарева назвала 2 уловки, которые помогут быстро похудеть к лету

Переключение на радужное меню

"Важно сосредоточиться на продуктах на основе клетчатки, таких как овощи, цельное зерно и бобовые. Они богаты необходимыми питательными веществами, а также пищевыми волокнами, которые обеспечат вам сытость и здоровье вашей пищеварительной системы", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Люди часто едят слишком быстро, из-за чего их организму сложно расщеплять пищу, которую они едят. Когда вы едите слишком быстро, ваша пища не может правильно усвоить питательные вещества, что означает, что вы, скорее всего, в конечном итоге переедаете».

Существует «ряд устойчивых и долгосрочных изменений в рационе, которые вы можете внести, чтобы добиться здоровой потери веса, не голодая», и поделилась пятью эффективными способами похудеть к лету.Диетолог также предложила выбрать «радужное меню» в летние месяцы, которое включает в себяТочно так же вместо десерта «вы можете выбрать йогурт или свежие фрукты».Еще один способ похудеть —снижая риск расстройства желудка и других проблем с пищеварением.Ранее МедикФорум писал о вреде каш.

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