Нутрициолог Строков назвал 4 самых полезных продукта в мире

Лимон — самый полезный фрукт в мире

"Из 41 проверенного продукта, который соответствовал критериям, только семь были фруктами. Лимон занял 28-е место, что делает его самым полезным фруктом в мире, потому что ни один фрукт не попал в первую десятку", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Кресс-салат

"В исследовании неприметное лекарственное растение достигло 100 процентов рекомендуемой суточной дозы 17 питательных веществ на 100 калорий".

Китайская капуста

Мангольд

"Зеленые овощи являются одними из самых здоровых продуктов. Листья свеклы занимают четвертое место, за ними следуют шпинат, цикорий, салат, петрушка, салат ромен".

Самая здоровая пища не может быть определена вообще. То, что очень полезно для одного человека, может быть вредным для другого. Однако, если вы посмотрите на жизненно важные питательные вещества, которые они содержат, вы увидите, что есть продукты, которые явно являются одними из самых здоровых в мире.Конечно, даже если в рейтинге нет яблок, черники и бананов, это не значит, что они вредны для здоровья. Но список был составлен по очень строгим критериям, так что кроме лимона в него попали только шесть других видов фруктов.Кресс-салат имеет прекрасный вкус в твороге с травами или в свежем виде с картофелем, яйцами или в салате. Они придают пище пикантную, слегка жгучую нотку.Китайская капуста занимает второе место в исследовании. Овощи легко усваиваются и содержат много полезных питательных веществ. Всего 100 грамм покрывают четверть суточной потребности в витамине С. Кроме того, пекинская капуста богата растительным белком и качественными аминокислотами.Он долго стоял в тени шпината: мангольд. Но теперь с этим нужно покончить раз и навсегда. Потому что зеленый листовой овощ занял третье место в списке самых полезных продуктов.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе.

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