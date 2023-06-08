Интервальное голодание избавляет печень от жира - гепатолог Южнова

Каков эффект прерывистого голодания?

Жировая печень становится «постной»

"Каждый пятый человек страдает неалкогольной жировой дистрофией печени. Интервальное голодание атакует опасный органный жир печени, потому что при этой диете организм переключается с углеводного на жировой обмен. В результате жир расщепляется особенно быстро", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

беременные женщины,

люди с диабетом 1 типа или расстройствами пищевого поведения,

а также до 18 лет,

любой, кто хронически болен или принимает лекарства по рецепту.

Существуют различные варианты интервального голодания. Однако одно всегда остается на первом плане: есть можно только в определенное время. Особенно популярен метод 16:8. Прием пищи разрешен в течение восьми часов, после чего следует 16 часов без еды.Голодание может изменить обмен веществ в организме. С одной стороны, это растворяет жировые отложения в нужном месте. С другой стороны, прерывистое голодание устраняет важнейшие факторы риска серьезных заболеваний, а некоторые болезни с его помощью можно даже почти вылечить.Жировые отложения в печени увеличивают риск диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь часто является причиной ожирения печени, но все чаще слишком много жиров и сахара в рационе.При прерывистом голодании можно не только похудеть. Чередование голодания и приема пищи может помочь предотвратить и вылечить распространенные заболевания.Ранее МедикФорум писал о вреде мучного.

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