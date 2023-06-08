Интервальное голодание избавляет печень от жира - гепатолог Южнова
Если вы хотите жить стройной и здоровой жизнью, интервальное голодание — правильный выбор. Помимо несложного похудения, он оказывает много положительного влияния на здоровье: например, может восстановиться печень.
Существуют различные варианты интервального голодания. Однако одно всегда остается на первом плане: есть можно только в определенное время. Особенно популярен метод 16:8. Прием пищи разрешен в течение восьми часов, после чего следует 16 часов без еды.
Каков эффект прерывистого голодания?
Голодание может изменить обмен веществ в организме. С одной стороны, это растворяет жировые отложения в нужном месте. С другой стороны, прерывистое голодание устраняет важнейшие факторы риска серьезных заболеваний, а некоторые болезни с его помощью можно даже почти вылечить.
Жировая печень становится «постной»
Жировые отложения в печени увеличивают риск диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь часто является причиной ожирения печени, но все чаще слишком много жиров и сахара в рационе.
"Каждый пятый человек страдает неалкогольной жировой дистрофией печени. Интервальное голодание атакует опасный органный жир печени, потому что при этой диете организм переключается с углеводного на жировой обмен. В результате жир расщепляется особенно быстро", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
При прерывистом голодании можно не только похудеть. Чередование голодания и приема пищи может помочь предотвратить и вылечить распространенные заболевания.
Однако эта диета подходит не всем. Эти категории должны сначала проконсультироваться со своим врачом:
- беременные женщины,
- люди с диабетом 1 типа или расстройствами пищевого поведения,
- а также до 18 лет,
- любой, кто хронически болен или принимает лекарства по рецепту.
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