Невролог Алехина: эти популярные продукты «состаривают» ваш мозг — список
По словам невролога, симптомы когнитивных проблем, таких как туман в голове и забывчивость, могут быть связаны с диетой.
То, что мы едим, играет огромную роль в здоровье и благополучии нашего тела. Многие из нас могут не учитывать, какое влияние это оказывает на наш разум.
Диета может «старить» наш мозг, и посоветовал способы предотвращения снижения когнитивных функций.
«Обработанные продукты были связаны с когнитивным старением, вызывая у нас туман в голове и забывчивость. Связь между кишечником и мозгом вполне реальна», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Примеры распространенных обработанных пищевых продуктов включают:
- Хлопья на завтрак
- Сыр
- Хлеб
- Пикантные закуски, такие как чипсы, рулеты, пироги и пирожные
- Мясные продукты, такие как бекон, колбаса, ветчина, салями и паштет
- Еда в микроволновке или готовые блюда
- Торты и печенье.
«Цельные продукты и хорошие жиры полезны для нашего мозга, например, авокадо. Черника действительно полезна для вашего мозга».
К цельным продуктам относятся:
- Цельнозерновые
- Фрукты и овощи
- Мясо
- Рыба
- яйца
- Бобовые, орехи и семена.
Ранее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.
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