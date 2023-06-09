Невролог Алехина: эти популярные продукты «состаривают» ваш мозг — список

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Невролог Алехина: эти популярные продукты «состаривают» ваш мозг — список


По словам невролога, симптомы когнитивных проблем, таких как туман в голове и забывчивость, могут быть связаны с диетой.


То, что мы едим, играет огромную роль в здоровье и благополучии нашего тела. Многие из нас могут не учитывать, какое влияние это оказывает на наш разум.

Диета может «старить» наш мозг, и посоветовал способы предотвращения снижения когнитивных функций.

«Обработанные продукты были связаны с когнитивным старением, вызывая у нас туман в голове и забывчивость. Связь между кишечником и мозгом вполне реальна», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Примеры распространенных обработанных пищевых продуктов включают:
  • Хлопья на завтрак
  • Сыр
  • Хлеб
  • Пикантные закуски, такие как чипсы, рулеты, пироги и пирожные
  • Мясные продукты, такие как бекон, колбаса, ветчина, салями и паштет
  • Еда в микроволновке или готовые блюда
  • Торты и печенье.
Предыдущие исследования также связывали потребление ультрапереработанных продуктов (обработанных продуктов, которые обычно содержат пять или более ингредиентов) с раком, сердечными заболеваниями и диабетом 2 типа среди других проблем со здоровьем.

«Цельные продукты и хорошие жиры полезны для нашего мозга, например, авокадо. Черника действительно полезна для вашего мозга».



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К цельным продуктам относятся:
  • Цельнозерновые
  • Фрукты и овощи
  • Мясо
  • Рыба
  • яйца
  • Бобовые, орехи и семена.



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