Невролог Алехина: эти популярные продукты «состаривают» ваш мозг — список

«Обработанные продукты были связаны с когнитивным старением, вызывая у нас туман в голове и забывчивость. Связь между кишечником и мозгом вполне реальна», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Хлопья на завтрак

Сыр

Хлеб

Пикантные закуски, такие как чипсы, рулеты, пироги и пирожные

Мясные продукты, такие как бекон, колбаса, ветчина, салями и паштет

Еда в микроволновке или готовые блюда

Торты и печенье.

«Цельные продукты и хорошие жиры полезны для нашего мозга, например, авокадо. Черника действительно полезна для вашего мозга».

Цельнозерновые

Фрукты и овощи

Мясо

Рыба

яйца

Бобовые, орехи и семена.

То, что мы едим, играет огромную роль в здоровье и благополучии нашего тела. Многие из нас могут не учитывать, какое влияние это оказывает на наш разум.Диета может «старить» наш мозг, и посоветовал способы предотвращения снижения когнитивных функций.Предыдущие исследования также связывали потребление ультрапереработанных продуктов (обработанных продуктов, которые обычно содержат пять или более ингредиентов) с раком, сердечными заболеваниями и диабетом 2 типа среди других проблем со здоровьем.Ранее МедикФорум писал о вреде мучных продуктов.

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