Диетолог Пономарева дала 5 советов по похудению без подсчета калорий

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Диетолог Пономарева дала 5 советов по похудению без подсчета калорий


Если вы хотите похудеть, вам не всегда нужно считать калории. 5 советов по похудению без строгой диеты.


Даже несколько небольших изменений в повседневной жизни могут помочь вам объявить войну лишнему жиру.


1. Высыпаться


Если вы спите слишком мало, ваше тело выделяет больше гормона грелина, который усиливает чувство голода. В результате вы, вероятно, съедите больше, чем вам на самом деле нужно. 

«Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый день и спать не менее 7–8 часов», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Основа при похудении: сбалансированное питание


Цельнозерновые продукты дают вам энергию, наполняют желудок и помогают обуздать тягу еде.

Пономарева рекомендует наполнить тарелку нежирным белком, полезными жирами, фруктами и орехами, семенами и продуктами из цельного зерна.

Здоровый способ похудеть — это правило 40/30/30: 40 процентов вашего ежедневного рациона должны состоять из полезных углеводов, 30 процентов жиров (например, авокадо, оливковое масло, орехи) и 30 процентов белков (мясо, рыба, яйца, и др.).

3. Избегайте обработанных продуктов


Фаст-фуд, сладости и выпечка не насытят вас надолго и содержат мало питательных веществ, поэтому вы можете смело исключать их из своего рациона. Сильно обработанные продукты вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови.


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4. Регулярные силовые тренировки

Не волнуйтесь, вам не нужно поднимать тяжести четыре раза в неделю, чтобы похудеть. Но регулярные силовые упражнения, такие как гимнастика или йога, подтянуть тело, стимулировать жировой обмен и способствовать росту мышц. 

5. Больше упражнений в повседневной жизни


Рекомендуется не менее 10 000 шагов в день.

"Ходьба не только сжигает калории, но и предотвращает мышечную боль и дает энергию".



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