Врач назвала ранний симптом заболевания глаз, который ухудшается ночью

«Трудности со зрением в ночное время являются ранним признаком катаракты. Тревожно видеть, как мало людей знают о различных типах симптомов, которые могут быть ранними признаками катаракты. Знание всех симптомов означает, что люди будут знать, что они могут страдать, гораздо раньше, и возьмут под контроль, когда они решат решить проблему», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Другие симптомы катаракты:

Повышенная чувствительность к свету и бликам

Двойное зрение в одном глазу

Частая смена рецепта на очки или контактные линзы.

Хотя с возрастом у вас больше шансов страдать от проблем со зрением, они также могут усугубляться другими факторами, такими как диабет, ожирение и травмы. Одним из заболеваний глаз, обычно связанных со старением, является катаракта.Катаракта — это мутные пятна, которые появляются на хрусталиках ваших глаз, затрудняя зрение. Если их вовремя не лечить, они могут привести к потере зрения.Поэтому важно знать о первых признаках заболевания.Помутнение зрения (наиболее распространенный признак) является симптомом катаракты.Выцветание или пожелтение цветов. Наблюдение за изменением цвета, когда он становится менее фибрантным или желтеет, часто является признаком того, что кто-то может страдать от катаракты.Если вы испытываете какие-либо симптомы катаракты, вам следует обратиться к офтальмологу или терапевту.Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.

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