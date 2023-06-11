Врач назвала ранний симптом заболевания глаз, который ухудшается ночью
Только треть людей знают о симптоме, который может проявиться ночью.
Хотя с возрастом у вас больше шансов страдать от проблем со зрением, они также могут усугубляться другими факторами, такими как диабет, ожирение и травмы. Одним из заболеваний глаз, обычно связанных со старением, является катаракта.
Катаракта — это мутные пятна, которые появляются на хрусталиках ваших глаз, затрудняя зрение. Если их вовремя не лечить, они могут привести к потере зрения.
Поэтому важно знать о первых признаках заболевания.
«Трудности со зрением в ночное время являются ранним признаком катаракты. Тревожно видеть, как мало людей знают о различных типах симптомов, которые могут быть ранними признаками катаракты. Знание всех симптомов означает, что люди будут знать, что они могут страдать, гораздо раньше, и возьмут под контроль, когда они решат решить проблему», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Помутнение зрения (наиболее распространенный признак) является симптомом катаракты.
Выцветание или пожелтение цветов. Наблюдение за изменением цвета, когда он становится менее фибрантным или желтеет, часто является признаком того, что кто-то может страдать от катаракты.
Другие симптомы катаракты:
- Повышенная чувствительность к свету и бликам
- Двойное зрение в одном глазу
- Частая смена рецепта на очки или контактные линзы.
Если вы испытываете какие-либо симптомы катаракты, вам следует обратиться к офтальмологу или терапевту.
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