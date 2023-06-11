5 признаков, которые сообщат вам об инсульте за несколько недель до него - невролог Алехина

"Они появляются за несколько дней или недель до инсульта, но снова исчезают через несколько минут", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

5 предвестников сообщают об инсульте

Признаки паралича одной стороны тела, например паралич руки или ноги.

Лицевые симптомы: опущенные уголки рта или трудности с улыбкой

Нарушения речи: внезапная невнятная или нечеткая речь, проблемы с подбором слов или неправильное построение предложений

Внезапная сильная головная боль

Нарушения зрения вплоть до слепоты или головокружения





Измерение артериального давления для профилактики

"Пациенты из группы риска также могут предотвратить это, регулярно измеряя артериальное давление. Приборы обычно показывают неравномерность пульса".

Часто этоПоэтому Алехина рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обратить особое внимание на эти пять предвестников.Любой, кто заметит один из этих симптомов, должен не медлить, а набрать номер скорой помощи.Если вы распознаете их на ранней стадии и обратите внимание на упомянутые предупреждающие знаки, вы можете снизить риск инсульта.Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.

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