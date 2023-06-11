5 признаков, которые сообщат вам об инсульте за несколько недель до него - невролог Алехина

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5 признаков, которые сообщат вам об инсульте за несколько недель до него - невролог Алехина


При многих инсультах симптомы проявляются задолго до самого инфаркта мозга. Врач-невролог объясняет, на какие ранние предупреждающие знаки вам нужно обратить внимание.


"Они появляются за несколько дней или недель до инсульта, но снова исчезают через несколько минут", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Часто это те же симптомы, что и при инсульте.

5 предвестников сообщают об инсульте


Поэтому Алехина рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обратить особое внимание на эти пять предвестников.
  • Признаки паралича одной стороны тела, например паралич руки или ноги.
  • Лицевые симптомы: опущенные уголки рта или трудности с улыбкой
  • Нарушения речи: внезапная невнятная или нечеткая речь, проблемы с подбором слов или неправильное построение предложений 
  • Внезапная сильная головная боль
  • Нарушения зрения вплоть до слепоты или головокружения


Измерение артериального давления для профилактики


Любой, кто заметит один из этих симптомов, должен не медлить, а набрать номер скорой помощи. 

"Пациенты из группы риска также могут предотвратить это, регулярно измеряя артериальное давление. Приборы обычно показывают неравномерность пульса".

Если вы распознаете их на ранней стадии и обратите внимание на упомянутые предупреждающие знаки, вы можете снизить риск инсульта. 


Ранее МедикФорум писал о необычном симптоме диабета.


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