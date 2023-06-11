5 признаков, которые сообщат вам об инсульте за несколько недель до него - невролог Алехина
При многих инсультах симптомы проявляются задолго до самого инфаркта мозга. Врач-невролог объясняет, на какие ранние предупреждающие знаки вам нужно обратить внимание.
"Они появляются за несколько дней или недель до инсульта, но снова исчезают через несколько минут", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Часто это те же симптомы, что и при инсульте.
5 предвестников сообщают об инсульте
Поэтому Алехина рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обратить особое внимание на эти пять предвестников.
- Признаки паралича одной стороны тела, например паралич руки или ноги.
- Лицевые симптомы: опущенные уголки рта или трудности с улыбкой
- Нарушения речи: внезапная невнятная или нечеткая речь, проблемы с подбором слов или неправильное построение предложений
- Внезапная сильная головная боль
- Нарушения зрения вплоть до слепоты или головокружения
Измерение артериального давления для профилактики
Любой, кто заметит один из этих симптомов, должен не медлить, а набрать номер скорой помощи.
"Пациенты из группы риска также могут предотвратить это, регулярно измеряя артериальное давление. Приборы обычно показывают неравномерность пульса".
Если вы распознаете их на ранней стадии и обратите внимание на упомянутые предупреждающие знаки, вы можете снизить риск инсульта.
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