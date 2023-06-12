5 признаков, что у вас дефицит белка – врач Строков

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5 признаков, что у вас дефицит белка – врач Строков


Белок является неотъемлемой частью нашего рациона, играя жизненно важную роль в поддержании мышечной силы, заживлении ран, создании новых клеток и восстановлении старых. Если человек не получает достаточно, могут возникнуть определенные симптомы.


Большинству здоровых взрослых требуется 0,81 г белка на килограмм массы тела. Так, например, взрослому человеку весом 60 кг потребуется 48-60 г в день.

Серьезный дефицит белка может вызвать отек, ожирение печени и усилить тяжесть инфекции, поэтому рекомендуется выявить симптомы на ранней стадии.


Потеря мышечной массы



Как понять, что организму не хватает белка?


«Вероятно, это наиболее очевидный фактор, так как хорошо известно, что белок является ключевым компонентом для роста и восстановления мышц. Однако это не только потеря мышечной массы, но и проблемы с балансом, поскольку мышцы поддерживают костную систему», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



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Переломы костей


При меньшей поддержке со стороны мышц кости подвергаются очень высокому риску перелома. Белок также помогает с плотностью костей, что приводит к более высокому риску остеопороза при диете с низким содержанием белка.

Отек


Это проявляется в опухшей, одутловатой коже, и, хотя это происходит только в очень крайних случаях.

«Это вызвано низким количеством альбумина (циркулирующего белка в крови) из-за того, что альбумин поддерживает давление в организме, помогая жидкости и кровообращению, предотвращая чрезмерное накопление в тканях».

Проблемы с волосами, кожей и ногтями


Волосы, кожа и ногтевые фолликулы состоят из белковых нитей. Низкое потребление белка может привести к очень слабым, ломким и сухим волосам, ногтям и коже, вызывая легкое повреждение. Биотин, хотя и не является частью белка, в основном содержится в продуктах с высоким содержанием белка, таких как молоко и яйца, и является ключевым для крепких волос и ногтей и часто оказывается низким у тех, кто не потребляет достаточно белка.

Увеличивает задержку роста у детей


«Связь между задержкой роста и дефицитом белка у детей высока, и, поскольку во всем мире примерно 161 миллион детей страдают от задержки роста, эта связь с белком может быть ключевым фактором, чтобы попытаться уменьшить это».



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