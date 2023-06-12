5 признаков, что у вас дефицит белка – врач Строков

Потеря мышечной массы

«Вероятно, это наиболее очевидный фактор, так как хорошо известно, что белок является ключевым компонентом для роста и восстановления мышц. Однако это не только потеря мышечной массы, но и проблемы с балансом, поскольку мышцы поддерживают костную систему», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Переломы костей

Отек

«Это вызвано низким количеством альбумина (циркулирующего белка в крови) из-за того, что альбумин поддерживает давление в организме, помогая жидкости и кровообращению, предотвращая чрезмерное накопление в тканях».

Проблемы с волосами, кожей и ногтями

Увеличивает задержку роста у детей

«Связь между задержкой роста и дефицитом белка у детей высока, и, поскольку во всем мире примерно 161 миллион детей страдают от задержки роста, эта связь с белком может быть ключевым фактором, чтобы попытаться уменьшить это».

Большинству здоровых взрослых требуется 0,81 г белка на килограмм массы тела. Так, например, взрослому человеку весом 60 кг потребуется 48-60 г в день.Серьезный дефицит белка может вызвать отек, ожирение печени и усилить тяжесть инфекции, поэтому рекомендуется выявить симптомы на ранней стадии.При меньшей поддержке со стороны мышц кости подвергаются очень высокому риску перелома. Белок также помогает с плотностью костей, что приводит к более высокому риску остеопороза при диете с низким содержанием белка.Это проявляется в опухшей, одутловатой коже, и, хотя это происходит только в очень крайних случаях.Волосы, кожа и ногтевые фолликулы состоят из белковых нитей. Низкое потребление белка может привести к очень слабым, ломким и сухим волосам, ногтям и коже, вызывая легкое повреждение. Биотин, хотя и не является частью белка, в основном содержится в продуктах с высоким содержанием белка, таких как молоко и яйца, и является ключевым для крепких волос и ногтей и часто оказывается низким у тех, кто не потребляет достаточно белка.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.