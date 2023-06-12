3 позы для сна, которые сохранят прохладу во время жары

"Спи, как морская звезда. Лучше всего спать на боку, так как контакт между матрасом и вашим телом меньше, однако сон с вытянутыми руками и ногами увеличивает площадь поверхности, так что пот может испаряться и охлаждать вас быстрее. Следующее лучшее положение для прохладного ночного сна — это бревно. Это позиция для сна на боку, когда ноги прямые, а не подтянутые. Эти положения лучше всего, потому что они позволяют большей части вашего тела дышать свежим воздухом во время сна", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Заморозьте свои простыни

«Слегка нетрадиционный совет: положить простыни и наволочки в морозильник ночью может иметь огромное значение».

Из-за более продолжительного светового дня и повышенных температур люди всегда ищут способы сохранить прохладу. Хотя вентиляторы и постельные принадлежности могут быть важны, сохранять прохладу ночью — это то, что каждый может сделать. Спать в меньшем количестве одежды или убрать одеяла может быть одним из самых простых способов хорошо выспаться ночью в летние месяцы.Три положения для сна, которые помогут вам сохранять прохладу в течение ночи.Врач также поделилась другим простым способом сохранять прохладу ночью.Чтобы сделать это и не страдать от мокрых простыней, когда они оттаивают, поместите постельное белье в полиэтиленовый пакет, а затем в морозильную камеру. Достаточно нескольких минут, чтобы материал остыл, и он будет оставаться холодным достаточно долго, чтобы вы могли заснуть.Ранее МедикФорум писал о вреде алкоголя.

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