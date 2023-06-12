3 позы для сна, которые сохранят прохладу во время жары

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3 позы для сна, которые сохранят прохладу во время жары


Недостаток сна может оказать «существенное влияние» на качество вашей жизни.


Из-за более продолжительного светового дня и повышенных температур люди всегда ищут способы сохранить прохладу. Хотя вентиляторы и постельные принадлежности могут быть важны, сохранять прохладу ночью — это то, что каждый может сделать. Спать в меньшем количестве одежды или убрать одеяла может быть одним из самых простых способов хорошо выспаться ночью в летние месяцы.

Три положения для сна, которые помогут вам сохранять прохладу в течение ночи. Это сон на боку, «морская звезда» и «бревно».



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"Спи, как морская звезда. Лучше всего спать на боку, так как контакт между матрасом и вашим телом меньше, однако сон с вытянутыми руками и ногами увеличивает площадь поверхности, так что пот может испаряться и охлаждать вас быстрее. Следующее лучшее положение для прохладного ночного сна — это бревно. Это позиция для сна на боку, когда ноги прямые, а не подтянутые. Эти положения лучше всего, потому что они позволяют большей части вашего тела дышать свежим воздухом во время сна", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Врач также поделилась другим простым способом сохранять прохладу ночью.



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Заморозьте свои простыни


«Слегка нетрадиционный совет: положить простыни и наволочки в морозильник ночью может иметь огромное значение».

Чтобы сделать это и не страдать от мокрых простыней, когда они оттаивают, поместите постельное белье в полиэтиленовый пакет, а затем в морозильную камеру. Достаточно нескольких минут, чтобы материал остыл, и он будет оставаться холодным достаточно долго, чтобы вы могли заснуть.



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