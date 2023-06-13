Алкоголь снижает риск болезней сердца, связанных со стрессом - врач Варфоломеев

"Исследователи обнаружили, что легкое и умеренное употребление алкоголя может снизить риск сердечных заболеваний у людей с тревожностью в анамнезе", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Я не выступаю за употребление алкоголя для снижения риска сердечных приступов или инсультов из-за других проблем, связанных с влиянием алкоголя на здоровье».

"Визуализация мозга показала снижение сигналов стресса у людей, которые употребляли алкоголь в легкой или умеренной степени, в миндалевидном теле, которое описывает область мозга, связанную с реакцией на стресс".

Если вам нравится время от времени выпить, новое исследование предполагает, что это может быть не вредно.Новое исследование утверждает, что причина, по которой напиток может обладать такими преимуществами, заключаетсяИсследователи хотели понять, как легкое или умеренное употребление алкоголя, эквивалентное одной порции в день для женщин и от одной до двух порций в день для мужчин, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как только механизм будет ясен, следующей целью будет поиск других подходов, воспроизводящих его.В то время как ранее было показано, что алкоголь снижает реактивность миндалевидного тела на угрожающие раздражители, это новое исследование является первым, которое предполагает, что потребление от легкого до умеренного оказывает долгосрочное влияние на снижение активности в этой области мозга.Если стресс является хроническим, результатом является гипертония, усиление воспаления и значительный риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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