Вот что цвет вашего стула говорит о вашем здоровье - врач Алисова

"Идеальный здоровый стул должен быть средне-коричневого цвета, мягким и сформированным", - говорит врач-гастроэнтенролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«У таких микробов, как сальмонелла, лямблия или норовирус, не хватает времени для того, чтобы стул изменил цвет на коричневый, что вызывает зеленый оттенок».

«Если у вас глютеновая болезнь, ваше тело не может справиться с глютеном. Поэтому, если вы едите продукты, содержащие белок, такие как пшеница, ячмень и рожь, ваш кишечник не будет работать должным образом. Если вы едите эти продукты и замечаете, что ваш кал стал желтым, стоит обратиться к врачу».

«Это может указывать на засохшую или старую кровь из верхней части кишечника».

Лихорадка

Чрезмерная слабость

Рвота.

Однако некоторые продукты могут вызвать кратковременное изменение цвета, но это не должно вызывать беспокойства.Свекла, например, придает фекалиям красно-розовый оттенок для тех, кто не может разрушить пигмент, который иногда может сохраняться до 48 часов. Хотя зеленый стул может быть признаком того, что вы ели много зелени, такой как брокколи, капуста и шпинат, это также может быть признаком бактериальной инфекции.Зеленый кал может свидетельствовать о бактериальной инфекции, если он имеет очень рыхлую консистенцию (диарея) и вы обычно плохо себя чувствуете.Некоторые лекарства могут вызывать зеленый цвет стула, например, антибиотики, противозачаточные средства и добавки железа. Если вы не ели продукты с желтым пищевым красителем или куркумой, этот цвет стула может свидетельствовать о состоянии здоровья.Темный кал может быть признаком рака кишечника.Если у вас темный кал, возможно, где-то в пищеварительном тракте кровотечение, поэтому важно обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о признаках тромбоза.

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