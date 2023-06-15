5 советов, которые помогут вам сжигать больше калорий каждый день - диетолог Пономарева
Все мы знаем, как сложно соблюдать строгую диету или регулярно заниматься спортом. С помощью этих пяти простых, но эффективных повседневных трюков вы сможете сжигать больше калорий без строгих правил.
На наш вес влияет множество различных факторов, которые вы можете быстро упустить из виду в напряженной повседневной жизни.
"Иногда сжигать калории не так уж и сложно: если вы каждый день меняете свои привычки и обращаете внимание на мелочи, вы автоматически теряете вес", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Вот 5 примеров небольших изменений, которые могут иметь большое влияние.
1. Хороший сон — залог успеха
Возможно, самый простой способ сжигать больше калорий каждый день и даже самый удобный — это спать, по крайней мере, семь часов в день.
«Сон на самом деле помогает организму лучше функционировать».
2. Расслабьтесь по-другому
Для большинства из нас сидеть на диване означает не двигаться. Но вы можете добавить некоторые упражнения, чтобы сжигать калории даже во время просмотра телевизора.
"Я рекомендую 50 раз поднять диванную подушку над головой и покрутить вокруг дивана, чтобы стимулировать кровоток".
3. Следуйте правилу 6/60
Немного увеличивать сжигание калорий в течение дня — это правило 6/60, то есть стоять или двигаться в течение шести минут каждые 60 минут дня.
Всего шесть минут стояния каждый час или упражнений каждый час достаточно, чтобы компенсировать замедление метаболизма, вызванное длительными периодами сидения.
4. Легкие веса на каждый день
Врач рекомендует носить легкие утяжелители на лодыжках при выполнении повседневных поручений. Неважно, идете ли вы по магазинам, идете ли вы на автобус или прогуливаетесь.
«Это может помочь улучшить кровообращение, свести к минимуму упрямый жир на животе и сжечь калории».
5. Вы хотите метить высоко? Затем поднимитесь по лестнице
Конечно, лифт — великое изобретение: он спокойно доставляет нас туда, куда мы хотим, и даже позволяет закончить письмо по электронной почте.
«Хотя это может показаться тривиальным делом, ежедневный подъем по лестнице может значительно снизить риск сердечных заболеваний и набора веса».
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