5 советов, которые помогут вам сжигать больше калорий каждый день - диетолог Пономарева

"Иногда сжигать калории не так уж и сложно: если вы каждый день меняете свои привычки и обращаете внимание на мелочи, вы автоматически теряете вес", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Хороший сон — залог успеха

«Сон на самом деле помогает организму лучше функционировать».

2. Расслабьтесь по-другому

"Я рекомендую 50 раз поднять диванную подушку над головой и покрутить вокруг дивана, чтобы стимулировать кровоток".

3. Следуйте правилу 6/60

4. Легкие веса на каждый день

«Это может помочь улучшить кровообращение, свести к минимуму упрямый жир на животе и сжечь калории».

5. Вы хотите метить высоко? Затем поднимитесь по лестнице

«Хотя это может показаться тривиальным делом, ежедневный подъем по лестнице может значительно снизить риск сердечных заболеваний и набора веса».

На наш вес влияет множество различных факторов, которые вы можете быстро упустить из виду в напряженной повседневной жизни.Вот 5 примеров небольших изменений, которые могут иметь большое влияние.Возможно, самый простой способ сжигать больше калорий каждый день и даже самый удобный — это спать, по крайней мере, семь часов в день.Для большинства из нас сидеть на диване означает не двигаться. Но вы можете добавить некоторые упражнения, чтобы сжигать калории даже во время просмотра телевизора.Немного увеличивать сжигание калорий в течение дня — это правило 6/60, то есть стоять или двигаться в течение шести минут каждые 60 минут дня.Всего шесть минут стояния каждый час или упражнений каждый час достаточно, чтобы компенсировать замедление метаболизма, вызванное длительными периодами сидения.Врач рекомендует носить легкие утяжелители на лодыжках при выполнении повседневных поручений. Неважно, идете ли вы по магазинам, идете ли вы на автобус или прогуливаетесь.Конечно, лифт — великое изобретение: он спокойно доставляет нас туда, куда мы хотим, и даже позволяет закончить письмо по электронной почте.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

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