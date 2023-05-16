Диетолог рассказала как сжигать калории весь день, не занимаясь спортом
Хочешь похудеть, но не хочешь мучить себя изнурительными тренировками несколько раз в неделю? Мы объясняем, как работает принцип похудения.
Похудеть без упражнений - вот как это может работать
Большинство людей думают, что без физических упражнений похудеть невозможно. Но когда тренировки не доставляют удовольствия, трудно придерживаться их в течение длительного времени.
"Вы двигаетесь в повседневной жизни, не подвергаясь давлению сжигать много калорий или тратить много времени на тренировки. Ведь не только спорт сжигает энергию, но и повседневные дела", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Термогенез вне физической активности и означает сжигание калорий во время неспортивной деятельности. Идея состоит в том, что повседневные движения, такие как уборка, приготовление пищи и поездка на ближайшую автобусную или железнодорожную станцию, недооцениваются.
Несмотря на то, что они не направлены на сжигание калорий, они все равно расходуют энергию.
"Вместо того, чтобы заставлять себя заниматься спортом, вы легко можете сделать свою повседневную жизнь более активной и при этом сжигать калории".
Как сжечь калории
Пономарева назвала множество мелких движений могут иметь большое значение в конце дня:
- Уборка и уборка: в домашнем хозяйстве также сжигаются калории. Если вы убираете и убираете регулярно и тщательно, вы можете сжечь несколько калорий.
- Приготовление пищи: при приготовлении пищи есть много трюков, которые вы можете использовать, чтобы добавить больше движения — например, подойти к кладовой для каждой специи по отдельности или балансировать на одной ноге, помешивая.
- Игра с детьми: дети — настоящие сгустки энергии. Тот, кто играет с ними в пятнашки или в прятки, двигается и сжигает калории.
- Поднимитесь по лестнице и прогуляйтесь: ходите чаще или выходите на остановку раньше, чтобы больше двигаться. Подъем по лестнице вместо лифта также является хорошим способом интегрировать больше упражнений в повседневную жизнь.
- Вставайте чаще: если у вас офисная работа, вам нужно как-то компенсировать много сидения. Вместо того, чтобы делать час упражнений после работы, вы можете чаще вставать во время работы.
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