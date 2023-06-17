Нутрициолог Строков назвал 5 полезных свойств арбуза - "обязательно ешьте летом"

"Помимо большого количества жидкости и небольшого количества калорий, арбуз содержит множество витаминов и минералов, укрепляющих иммунную систему и организм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Высокое содержание витамина С укрепляет иммунную систему. Антиоксидант предотвращает распространение вирусов и бактерий в организме".

"Они расслабляют сосуды, улучшают кровообращение в организме и тем самым укрепляют сердечно-сосудистую систему".

В салате, в чистом виде в качестве закуски, а также в сытном сочетании или в виде пюре в чудесно освежающем напитке - арбуз просто идеальное лакомство для теплых дней и поэтому обязательно должен быть в меню.Арбуз имеет приемлемые 39 калорий на 100 г. Но он может не только поддерживать диету в качестве здоровой закуски, такие питательные вещества, как калий, фосфор и магний, могут даже нейтрализовать боль в мышцах - так легко после спортивный блок иногда дополнительно увлажняют несколькими кусочками арбуза.Арбуз обязан своим красноватым цветом антиоксиданту ликопину. Это не только делает фрукт аппетитным, но и делает его чрезвычайно полезным, потому что нейтрализуются свободные радикалы, которые могут способствовать развитию рака.Вторичные растительные вещества бета-каротин и цитруллин также в изобилии содержатся в арбузах.Несколько исследований посвящены антигипертензивному эффекту фруктов, от которого также могут получить пользу люди с избыточным весом.Арбуз также содержит большое количество витамина А в форме каротиноидов. Это пигменты, придающие пище красный, желтый или темно-зеленый цвет. Но не только фрукты хорошо выглядят — витамин А важен для регенерации волос и кожи, а также поддерживает здоровье глаз.Ранее МедикФорум писал о вреде чеснока.

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