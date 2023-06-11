Эти 5 летних фруктов помогут похудеть - диетолог Пономарева

1. Идеально подходит для путешествий: смородина

2. Хорошо для костей и мышц: вишня

"Их легко взять с собой в офис или на пикник. Но будьте осторожны: употребление слишком большого количества фруктов за один раз может иметь слабительный эффект", - предупреждает Пономарева.

3. Вкусно в смузи: черника

4. Летний перекус: арбуз

5. Много клетчатки: абрикосы

"Они подавляют чувство голода - большое количество волокон надолго обуздывает аппетит. И все это при всего 40 ккал на 100 грамм".

назвала пять вкусных летних фруктов для стройной фигурыСмородина, как и другие ягоды, чувствительна к давлению, она безопасно упакована в банки, но хороша в качестве перекуса на ходу и при 43 ккал на 100 грамм практически не имеет значения. Совет садоводам-любителям: чем дольше плод висит на кусте, тем слаще он становится.При 60 ккал на 100 грамм черешню можно есть, не беспокоясь о фигуре. Однако они не лишены питательных веществ: витамин С, кальций и магний положительно влияют на кости и мышцы.Содержащиеся в ней антиоксиданты, минералы и витамины делают чернику такой популярной среди людей, заботящихся о своем здоровье и правильном питании.Выращенную чернику можно купить в супермаркетах круглый год, но если вы предпочитаете местные и сезонные фрукты, то можете делать это с июля по сентябрь.Благодаря высокому содержанию воды (более 90 процентов!), арбуз не только насыщает, но и помогает избежать обезвоживания в жаркую погоду. Он также имеет сладкий вкус, хотя при 20 ккал на 100 граммов он почти не содержит сахара, но содержит калий, витамин С и кальций.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках диабета.

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