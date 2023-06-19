Эндокринолог Юрочкин: 3 причины, почему в некоторые дни вы не можете перестать есть

«У людей, которые регулярно спят менее пяти часов в сутки, риск избыточного веса на 50 процентов выше, чем у людей, которые спят до восьми часов в сутки», - заявил специалист.

«Чувствуя голод, старайтесь сначала выпивать стакан воды. Это поможет понять, хотите ли вы есть, или на самом деле организму нужна жидкость».

Слишком много алкоголя было выпито накануне: алкоголь меняет гормональный баланс, провоцируя выделение лептина, гормона, отвечающего за чувство голода.

Плохое жевание: при тщательном жевании мозг получает сигналы о насыщении, тогда как при недостаточном жевании, торопливом и поспешном проглатывании пищи такие сигналы просто не успевают сформироваться.

Почему в некоторые дни просто невозможно перестать есть – аппетит и чувство голода постоянно остаются повышенными? Отвечая на вопрос, эндокринолог Александр Юрочкин, сказал порталу «МедикФорум», что такое желание поглощать пищу может объясняться многими причинами. Зачастую это зависит от физического состояния и того, что делал человек накануне вечером, заметил эксперт.Эндокринолог Юрочкин назвал 3 распространенные причины, почему иногда становится невозможно перестать есть.По словам Юрочкина, исследования показывают, что люди, которые не высыпаются, начинают употреблять на следующий день больше калорий.Эксперт объяснил, что недосып оказывает специфическое воздействие на выработку гормонов, вызывает состояния подавленности и усталости. В их случае организм требует еды, содержащей много сахара, жира и калорий, чтобы справиться с испытываемым стрессом.Врач рассказал: если вы наелись вечером макарон или хлеба, уровень сахара в крови повысится. На следующее утро после пробуждения сахар, наоборот, резко падает. В результате возникает сильная тяга к углеводной пище для восполнения его уровня.Совет врача: вечером основным питательным веществом должен быть белок.Эндокринолог предупредил, что за чувством голода часто скрывается потребность организма в жидкости. Это связано с тем, что потребность в еде и воде контролируется одной областью мозга. Нередко постоянный голод на протяжении дня испытывают люди, которые не пьют воду и другие «чистые», то есть, свободные от сахара и других добавок жидкости.Другие причины того, почему не ослабевает голод.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасно неравномерное отложение жира у женщин.

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