Дневной сон может быть вредным или полезным зависимости от продолжительности - врач Андреева

"Продолжительный сон был связан с более высоким риском ожирения, более короткий сон был связан со сниженным риском высокого кровяного давления. Новое исследование проливает свет на связь между продолжительностью дневного сна и несколькими метаболическими маркерами, включая ожирение. У тех, кто долго спал более 30 минут, индекс массы тела (ИМТ) был на два процента выше", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"У тех, кто спал меньше времени, менее 30 минут, риск высокого кровяного давления был на 21 процент ниже."

Нет никаких сомнений в том, что сон является основой хорошего здоровья, но исследования часто дают противоречивые советы о том, приносит ли дневной сон такие же преимущества.Врач подчеркивает как отрицательные, так и положительные последствия полуденного сна.У этих участников также был на 23% выше риск ожирения и на 40% выше риск развития метаболического синдрома, который описывает группу заболеваний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Продолжительность сна следует рассматривать как «релевантную при ожирении», но результаты просто указывают на «ассоциации», а не устанавливают формальную причину и следствие.Хотя в исследовании были установлены «релевантные» связи между людьми, которые вздремнули, и их риском ожирения и высокого кровяного давления, это не обязательно означает, что люди имеют избыточный вес, потому что они спят дольше, или что более короткий сон снижает высокое кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

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