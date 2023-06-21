Нелеченный диабет приводит к слепоте - врач Захарова дала советы как предотвратить

«Постоянно высокий уровень сахара в крови может вызвать диабетическую ретинопатию, которая повреждает заднюю часть глаза (сетчатку). Если диабетическую ретинопатию не лечить, она может вызвать слепоту, поэтому по возможности лучше придерживаться рекомендуемой суточной нормы потребления сахара. Неуправляемый диабет также может привести к катаракте и глаукоме», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Защита ваших глаз

Как предотвратить развитие диабета

Не курите

Регулярно делайте физические упражнения

Избегайте алкоголя

Соблюдайте рекомендуемый дневной лимит сахара

Ешьте разнообразные фрукты, овощи и цельнозерновые продукты

Избегайте стрессов

Высыпайтесь.

«Потребление разнообразных овощей, фруктов, орехов, бобовых и жирных кислот поддержит здоровье ваших глаз и поможет предотвратить или контролировать диабет».

Со временем это может привести к серьезным повреждениям организма. И глаза не являются исключением, сказал один эксперт. Диабет может привести к проблемам со зрением и даже к полной слепоте. Плохой контроль диабета может привести к слепоте, хотя и не напрямую.Она призвала людей с диабетом регулярно проходить осмотр у глаз, чтобы защитить свое зрение.Диабетикам необходимо регулярно проверять зрение, чтобы убедиться, что глаза остаются здоровыми и не болеют. Лучший способ избежать проблем с глазами — это контролировать симптомы диабета, контролируя уровень сахара в крови и регулярно посещая осмотры как для тела, так и для глаз.Чтобы снизить риск развития диабета 2 типа, Захарова рекомендует:Ранее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

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