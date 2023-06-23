Врач Пономарева: реакция организма на кофе показывает какой у вас метаболизм

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Врач Пономарева: реакция организма на кофе показывает какой у вас метаболизм


Действительно ли кофе помогает при усталости? Конечно, говорит диетолог. Однако есть и люди, которые плохо переносят кофеин. Это, в свою очередь, может быть связано с их генами. Беседа об усталости, потреблении кофе и о том, что на самом деле не дает нам уснуть.


У усталости могут быть самые разные причины. Конечно, больные могут просто плохо спать. Или они страдают от апноэ во сне. Дыхание ненадолго останавливается во время сна, что приводит к недостаточному поступлению кислорода. Однако за этим могут стоять и другие серьезные заболевания, например, гипотиреоз, сахарный диабет или психические заболевания, такие как депрессия.



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Насколько диета играет роль?

"Вне зависимости от причины и соответствующей адаптированной формы питания, например, в случае дефицита железа, есть продукты со стимулирующим эффектом и другие с демпфирующим эффектом".


За кофе стоит биохимическая реакция, кофеин оказывает стимулирующее действие. Однако: есть также люди, которые не переносят кофе и остро реагируют. После употребления кофе у вас появляется тахикардия, расширяются зрачки и повышается артериальное давление. У некоторых людей пищеварительный тракт также слишком сильно стимулируется, что может привести к жидкому стулу и диарее.

Почему люди так по-разному реагируют на кофе?

"Одна из причин, по-видимому, генетическая. Например, существуют генетические различия в гене CYP1A2, который играет важную роль в расщеплении кофеина в печени. Если присутствует определенный вариант гена, расщепление кофеина, по-видимому, задерживается. Концентрация в крови и, следовательно, эффект кофеина после выпитой чашки кофе соответственно высоки".

Также говорят о «быстрых метаболизаторах» (людях, которые очень быстро метаболизируют определенные вещества) и «плохих метаболизаторах» (людях, которые почти не метаболизируют или метаболизируют очень медленно). 

«Быстрые метаболизаторы» также могут выпивать три или четыре чашки кофе в день, и это даже полезно для здоровья. Например, снизился риск сердечного приступа. С другой стороны, в случае «плохих метаболизаторов» несколько чашек увеличивали риск.



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