Диетолог Пономарева назвала противовоспалительные продукты, которые облегчают боль в суставах

«Наполнение вашего рациона питательными и противовоспалительными продуктами может принести некоторое облегчение вашим суставам и может поддержать восстановительную работу вашего тела», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Они содержат соединения, которые блокируют фермент, вызывающий отек суставов. Ярко окрашенные овощи также должны присутствовать в вашем ежедневном меню, потому что они содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением».

Чеснок, имбирь и куркума

Ягоды и вишни

«Вишня также помогает снизить уровень мочевой кислоты в организме, что особенно полезно для людей, страдающих подагрой».





Артрит характеризуется воспалением, которое вызывает дискомфортную боль в суставах. К счастью, некоторые продукты могут прийти на помощь и уменьшить воспаление в суставах.Диетолог поделилась шестью советами, которые могут снизить риск боли в суставах, если вы будете следовать им ежедневно. Хотя все овощи обладают впечатляющей пользой для здоровья, эксперт рекомендует употреблятьНезависимо от того, приправляете ли вы ими карри или едите их сырыми, это трио рекламируется за его «мощные» противовоспалительные свойства. Именно поэтому многие добавки для здоровья суставов содержат их.В то время как малина, черника, ежевика и клубника «набиты» противовоспалительными соединениями и витамином С, у вишни есть другая хитрость в рукаве. Они активно блокируют образование нескольких воспалительных белков и поэтому могут помочь облегчить боль в суставах.Избыток мочевой кислоты в организме может спровоцировать появление болезненных кристаллов вокруг суставов, что вызывает боль.Ранее МедикФоум писал о симптомах рака легких.

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