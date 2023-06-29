Эндокринолог Гуреева дала 5 советов как защитить себя от диабета

Диабет - как защитить себя

Потеря лишнего веса



Уделяйте не менее 30 минут упражнением

"Но важен каждый шаг. Полезно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить, разговаривая по телефону, или ездить на работу на велосипеде", - говорит Гуреева.





Убедитесь, что вы питаетесь правильно

"Пищевые волокна, в частности, помогают при нарушении метаболизма сахара и жиров и улучшают действие инсулина во многих системах органов".

Пейте кофе

"Четыре или максимум семь чашек кофе (также без кофеина) в день могут снизить риск развития диабета 2 типа на 25%".

Высыпайтесь

Сознательный образ жизни может снизить риск развития диабета 2 типа.Индекс массы тела (ИМТ) 25 и более считается избыточным весом, а ИМТ 30 и более — ожирением.Не менее 30 минут уделяйте силовым тренировкам и видам спорта на выносливость (например, бег трусцой, езда на велосипеде,) каждый день, поскольку они особенно эффективны.Согласно исследованиям, так называемая средиземноморская диета должна иметь профилактический эффект против диабета 2 типа.Рекомендуется 15 граммов клетчатки в день и 1000 калорий (около 30 граммов). Поэтому в вашем рационе должно быть много овощей и фруктов, а также цельнозерновых продуктов. Сократите потребление соли и сахара. Бобовые (например, фасоль, горох, чечевица) также увеличивают баланс пищевых волокон.Кофе может оказывать защитное действие.Недостаток сна и нарушения сна отрицательно сказываются на уровне сахара в крови, действии инсулина и его высвобождении. Тяжелые нарушения сна, в том числе так называемый синдром апноэ во сне, тесно связаны с диабетом.Ранее МедикФорум писал о непереносимости глютена.

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