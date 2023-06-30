Невролог Алехина: регулярные тренировки помогают предотвратить болезнь Альцгеймера
Регулярные силовые тренировки могут помочь предотвратить болезнь Альцгеймера.
Ученые продолжают сосредотачиваться на том, как изменение образа жизни может снизить риск умопомрачительного состояния.
Используя технику, известную как менделевская рандомизация, исследовательская группа изучила более миллиона добровольцев, в том числе 450 243 человека из британского биобанка.
«Основываясь на данных о генетике человека, люди, рандомизированные с более высокой безжировой мышечной массой на протяжении всей жизни, имели на 12 процентов более низкий риск болезни Альцгеймера и более высокие показатели когнитивных способностей», - говорит врач-невролог, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Более того, результаты исследования оставались «статистически надежными» даже после учета таких факторов, как возраст, пол и происхождение.
Некоторые люди от природы запрограммированы на то, чтобы иметь сухие мышцы, но их также можно нарастить, сочетая здоровую диету с тренировками с отягощениями.
Эти анализы предоставляют новые доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между мышечной массой и риском болезни Альцгеймера.
«Это также опровергает большое влияние жировой массы на риск болезни Альцгеймера и подчеркивают важность различия между мышечной массой и жировой массой при исследовании влияния показателей ожирения на результаты в отношении здоровья».
Более того, исследовательская группа предположила, что выявление биологических механизмов, лежащих в основе этого явления, может открыть двери для разработки новых лекарств.
Ранее МдикФорум писал о пользе томатного сока в жару.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий