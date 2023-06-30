Невролог Алехина: регулярные тренировки помогают предотвратить болезнь Альцгеймера

«Основываясь на данных о генетике человека, люди, рандомизированные с более высокой безжировой мышечной массой на протяжении всей жизни, имели на 12 процентов более низкий риск болезни Альцгеймера и более высокие показатели когнитивных способностей», - говорит врач-невролог, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Это также опровергает большое влияние жировой массы на риск болезни Альцгеймера и подчеркивают важность различия между мышечной массой и жировой массой при исследовании влияния показателей ожирения на результаты в отношении здоровья».

Ученые продолжают сосредотачиваться на том, как изменение образа жизни может снизить риск умопомрачительного состояния.Используя технику, известную как менделевская рандомизация, исследовательская группа изучила более миллиона добровольцев, в том числе 450 243 человека из британского биобанка.Более того, результаты исследования оставались «статистически надежными» даже после учета таких факторов, как возраст, пол и происхождение.Некоторые люди от природы запрограммированы на то, чтобы иметь сухие мышцы, но их также можно нарастить, сочетая здоровую диету с тренировками с отягощениями.Эти анализы предоставляют новые доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между мышечной массой и риском болезни Альцгеймера.Более того, исследовательская группа предположила, что выявление биологических механизмов, лежащих в основе этого явления, может открыть двери для разработки новых лекарств.Ранее МдикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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