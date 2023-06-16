Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, которые должны есть гипертоники
Со временем гипертония может подвергнуть вас риску различных неотложных состояний, включая сердечные приступы, инсульты и аневризмы среди других. Есть ряд факторов, которые могут повысить артериальное давление, и одним из них является диета.
К счастью, диету также можно использовать для предотвращения, контроля или снижения артериального давления. Кардиолог специально рекомендовал четыре продукта для снижения кровяного давления.
«Здоровая, сбалансированная диета также поможет снизить уровень артериального давления, поэтому старайтесь придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Фасоль и чечевица
«Фасоль и чечевица — отличный пример продуктов с высоким содержанием клетчатки, и их можно легко включить в свой рацион».
Жирная рыба
Жирная рыба, такая как лосось, содержит жиры омега-3, которые отлично подходят для уменьшения воспаления и, в свою очередь, помогают снизить кровяное давление».
Зелень
Листовая зелень, такая как мангольд, играет важную роль в снижении артериального давления благодаря содержащимся в них питательным веществам калию и магнию, которые связаны с благоприятной регуляцией артериального давления.
Хорошо известно, что употребление большого количества соли противопоказано, если у вас высокое кровяное давление или вы находитесь в группе риска.
«Высокое потребление соли означает более высокое кровяное давление, поэтому действительно простой способ снизить кровяное давление — уменьшить количество соли в вашем рационе. Будьте внимательны, следите за тем, что вы едите, и не пересолите, когда готовите».
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