Кардиолог Варфоломеев назвал 4 продукта, которые должны есть гипертоники

«Здоровая, сбалансированная диета также поможет снизить уровень артериального давления, поэтому старайтесь придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Фасоль и чечевица

«Фасоль и чечевица — отличный пример продуктов с высоким содержанием клетчатки, и их можно легко включить в свой рацион».

Жирная рыба

Зелень

«Высокое потребление соли означает более высокое кровяное давление, поэтому действительно простой способ снизить кровяное давление — уменьшить количество соли в вашем рационе. Будьте внимательны, следите за тем, что вы едите, и не пересолите, когда готовите».

К счастью, диету также можно использовать для предотвращения, контроля или снижения артериального давления. Кардиолог специально рекомендовал четыре продукта для снижения кровяного давления.Жирная рыба, такая как лосось, содержит жиры омега-3, которые отлично подходят для уменьшения воспаления и, в свою очередь, помогают снизить кровяное давление».Листовая зелень, такая как мангольд, играет важную роль в снижении артериального давления благодаря содержащимся в них питательным веществам калию и магнию, которые связаны с благоприятной регуляцией артериального давления.Хорошо известно, что употребление большого количества соли противопоказано, если у вас высокое кровяное давление или вы находитесь в группе риска.Ранее МедикФорум писал о симптомах атеросклероза.

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