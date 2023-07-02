Онколог Воробьев: 5 «тревожных» признаков рака простаты

«Часто рак простаты не имеет никаких симптомов, однако, когда они появляются, они могут включать следующее», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь в моче или сперме

«У мужчин кровь в моче обычно не замечают, поэтому жизненно важно срочно обратиться к врачу, чтобы исключить какие-либо серьезные причины».





Эректильная дисфункция

«Важно сообщить об этом врачу, чтобы убедиться, что нет тревожных причин».

Общая усталость

Необъяснимая потеря веса

«Однако очень важно сообщить об этом врачу, если вы чувствуете, что это не связано с изменениями в вашей диете и режиме тренировок».





Боль в спине и конечностях

Простата представляет собой железу примерно такого же размера, как грецкий орех, находящуюся между пенисом и мочевым пузырем. Как правило, симптомы появляются только тогда, когда простата становится достаточно большой, чтобы воздействовать на уретру.Поэтому, если вы заметили какие-либо симптомы, важно проверить их. Врач-онколог поделился пятью признаками, которые могут сигнализировать о раке простаты.Кровь в моче или сперме может вызывать тревогу.Иногда это может происходить на поздних стадиях рака простаты.Это довольно расплывчатый симптом. Однако, если вы чувствуете, что устали больше, чем обычно, важно дополнительно обсудить это с врачом наряду с другими потенциальными симптомами рака простаты.Потеря веса может быть неспецифическим симптомом рака.Важно отметить, что боль в спине или костях сама по себе не является непосредственным признаком рака простаты.Ранее МедикФорум писал о признаках психических растройств.

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