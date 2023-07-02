Онколог Воробьев: 5 «тревожных» признаков рака простаты

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Онколог Воробьев: 5 «тревожных» признаков рака простаты


Рак предстательной железы является второй по смертности формой мужского заболевания.


Простата представляет собой железу примерно такого же размера, как грецкий орех, находящуюся между пенисом и мочевым пузырем. Как правило, симптомы появляются только тогда, когда простата становится достаточно большой, чтобы воздействовать на уретру.

Поэтому, если вы заметили какие-либо симптомы, важно проверить их. Врач-онколог поделился пятью признаками, которые могут сигнализировать о раке простаты.

«Часто рак простаты не имеет никаких симптомов, однако, когда они появляются, они могут включать следующее», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Кровь в моче или сперме


Кровь в моче или сперме может вызывать тревогу.


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«У мужчин кровь в моче обычно не замечают, поэтому жизненно важно срочно обратиться к врачу, чтобы исключить какие-либо серьезные причины».


Эректильная дисфункция


Иногда это может происходить на поздних стадиях рака простаты.

«Важно сообщить об этом врачу, чтобы убедиться, что нет тревожных причин».


Симптомы рака простаты можно спутать с другими болезнями


Общая усталость 


Это довольно расплывчатый симптом. Однако, если вы чувствуете, что устали больше, чем обычно, важно дополнительно обсудить это с врачом наряду с другими потенциальными симптомами рака простаты.

Необъяснимая потеря веса


Потеря веса может быть неспецифическим симптомом рака.

«Однако очень важно сообщить об этом врачу, если вы чувствуете, что это не связано с изменениями в вашей диете и режиме тренировок».


Боль в спине и конечностях


Важно отметить, что боль в спине или костях сама по себе не является непосредственным признаком рака простаты.



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