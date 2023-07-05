Кардиолог Варфоломеев: 3 признака на вашем теле, которые сигнализируют о высоком холестерине

«Часто это скрытый фактор риска, который означает, что это может произойти без нашего ведома, пока не станет слишком поздно. Вот почему так важно проверять уровень холестерина», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Ксантомы сухожилий

Ксантелазмы

Роговичная дуга

«Это бледно-белое кольцо вокруг цветной части вашего глаза, вашей радужной оболочки».

Это связано с тем, что холестерин может накапливаться в артериях, что приводит к их закупорке, препятствуя прохождению крови. Если не лечить, это может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Тем не менее, высокий уровень холестерина может оставаться «скрытым» риском, поскольку он обычно не проявляется симптомами.Но в некоторых случаях человек может заметить на своем теле три признака, которые вызваны высоким уровнем холестерина.Они могут появиться на суставах пальцев, коленях, лодыжках или глазах.Это «припухлости, вызванные холестерином», которые могут появиться на суставах рук, коленях или ахилловом сухожилии сзади лодыжки.Ксантелазмы — это «маленькие желтые комочки холестерина», обнаруживаемые у внутреннего уголка глаза.Если вы заметили какие-либо из этих признаков, вам следует записаться на прием к своему терапевту.В большинстве случаев высокий уровень холестерина связан с такими факторами, как диета, вес, физические упражнения и курение.Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.

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