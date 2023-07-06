Врач Чернышова посоветовала пить больше жидкости в жару во избежание тромбоза

«Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день», – посоветовала врач Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

«Компрессионный трикотаж сдавливает варикозные узлы, и там не остается места, где может сформироваться тромб», - подсказала Надежда Чернышова.

Терапевт Чернышова напомнила россиянам, что вместе с повышением температуры воздуха повышается вероятность заполучить тромбоз – сгустки в сосудах из-за сгущения крови. При некоторых хронических заболеваниях, например, при варикозе, подверженность тромбозу возрастает. Во избежание процесса сгущения крови следует пить больше жидкости, констатировала медик.Людям с варикозом, по мнению терапевта, лучше проконсультироваться с врачом, и не манкировать затем его рекомендациями. Если специалист сочтет нужным ношение компрессионного трикотажа, отказываться от него из-за жары не следует.Кроме того, при варикозе во избежание застоя крови следует больше двигаться, ходить пешком.Также терапевт обратила внимание на важность приема лекарств, назначаемых людям с сердечными заболеваниями – особенно разжижающих кровь препаратов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди должны периодически проверять свой уровень холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.