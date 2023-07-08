Эндокринолог Гуреева назвала продукты, которые помогают избежать резистентности к инсулину

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Эндокринолог Гуреева назвала продукты, которые помогают избежать резистентности к инсулину


Врач рассказала, какие продукты могут повышать уровень сахара в крови.


Продукты, богатые простыми углеводами довольно быстро усваиваться и расщепляться на глюкозу, а это означает, что уровень сахара в крови может вскоре подняться после их употребления.

Итак, какие продукты содержат рафинированные углеводы? Это «торты, печенье и кондитерские изделия». Другие включают «кондитерские изделия, сладкие напитки, включая фруктовые соки, белый хлеб, рис и макароны».

«Клетчатка трудно переваривается и поэтому замедляет этот процесс пищеварения. Клетчатка также увеличивает объем вашей пищи, делая ее более сытной. Употребляя продукты с высокой степенью обработки, вы, скорее всего, снова почувствуете голод вскоре после этого, что может привести к перееданию», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Постоянное переедание может привести к увеличению веса, что является одним из ключевых факторов риска развития диабета 2 типа и высокого уровня сахара в крови.

Хотя высокий уровень сахара в крови является симптомом заболевания, причина резистентности к инсулину «из-за накопления жира в клетках печени и мышц».

«Это накопление происходит потому, что в нашем западном стиле питания много продуктов животного происхождения и продуктов с высокой степенью переработки».


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Этот избыток диетического жира и энергии откладывается в виде жира в вашем теле и может проникать в ваши мышцы и клетки печени, вызывая резистентность к инсулину.


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Но диета с высоким содержанием углеводов и клетчатки может обратить вспять диабет 2 типа даже при отсутствии потери веса.

«Когда вы сосредотачиваете свой рацион на цельных растительных продуктах, вы обращаете вспять основную причину — резистентность к инсулину».



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