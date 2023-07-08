Врач Захарова назвала 8 продуктов, которые помогают снизить давление «естественным образом»

Греческий йогурт

«Это связано с высоким содержанием в нем минералов кальция, калия и магния, которые, как считается, помогают регулировать кровяное давление. Ищите несладкие натуральные и греческие йогурты, которые можно смешивать с фруктами, семенами и орехами для здорового завтрака или перекуса», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Ягоды

Свекла

Сладкая картошка

Зелень

«Капуста, листовая капуста, шпинат, листовая капуста и другая зелень богаты нитратами, которые, как было установлено, улучшают кровяное давление».

Жирная рыба

Цельнозерновые

Фисташки

«Употребление фисташек может снизить кровяное давление во время стресса».





Со временем высокое давление создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и органы, включая сердце, мозг и почки. По этой причине он является основным фактором серьезных неотложных состояний и состояний здоровья, таких как инсульты и сердечные приступы.Диета также может иметь противоположный эффект и снизить показания артериального давления.Клубника и черника богаты антиоксидантными соединениями, называемыми антоцианами. В прошлых исследованиях была обнаружена связь между антоцианами и снижением артериального давления у людей с гипертонией.Свекла — это корнеплод с высоким содержанием оксида азота, соединения, которое, как было показано, снижает систолическое кровяное давление (давление в артериях, когда бьется сердце).Сладкий картофель «насыщен» магнием, калием и клетчаткой, что делает его идеальным средством для снижения артериального давления.Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами и витамином D, которые помогают снизить и нормализовать кровяное давление.Овес и другие цельные зерна содержат тип клетчатки, называемый бета-глюканом, который может снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

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