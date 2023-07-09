Врач Захарова: эти 3 симптома серьезных заболеваний часто путают с реакцией на жару

Усталость

«При гипотиреозе щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество тиреоидных гормонов, которые играют решающую роль в регуляции обмена веществ и выработки энергии в организме. Усталость также является распространенным симптомом среди больных раком», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Головные боли

«Жаркая погода также может повысить кровяное давление. Тело реагирует на тепло, расширяя кровеносные сосуды у поверхности кожи, чтобы высвободить тепло и охладиться. В результате приток крови к коже увеличивается, а кровеносные сосуды в других частях тела могут немного сужаться».

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Затрудненное дыхание

По мере повышения температуры в летние месяцы наши тела могут реагировать определенным образом, приспосабливаясь к жаре.Например, более теплая погода и большее количество солнечных лучей могут повысить риск таких проблем, как обезвоживание и головные боли. Однако последствия жары могут маскировать другие основные проблемы со здоровьем.Летняя жара может вызвать у многих людей чувство усталости или слабости, но постоянная или чрезмерная усталость может быть основным симптомом нескольких различных заболеваний, включая анемию, заболевания щитовидной железы и некоторые инфекции.Жара или воздействие солнца вызывают у многих людей головные боли в жаркую погоду, но сильные или повторяющиеся головные боли также могут быть связаны с более серьезными заболеваниями, такими как синусит или высокое кровяное давление.Горячий и душный воздух может немного затруднить дыхание, но одышка может также указывать на основные респираторные заболевания, такие как астма или хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).Ранее МедикФорум писал о раннем признаке раке поджелудочной.

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