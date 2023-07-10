Невролог Алехина: «закатный» симптом деменции, который может появиться вечером

«Иногда вы можете увидеть изменения в поведении человека ближе к вечеру или ближе к концу дня. В это время человек может стать сильно расстроенным, возбужденным и иметь галлюцинации или бред. Это может продолжаться и ночью, из-за чего им будет трудно выспаться. Это иногда называют «закатом», но оно не обязательно связано с закатом солнца или ограничено концом дня. Закат может случиться на любой стадии деменции, но чаще встречается на средней и более поздних стадиях», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Причины

Деменция — это группа симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга.По этой причине это может повлиять на память, поведение и даже движения. Хотя лекарства от деменции не существует, тем, кто в этом нуждается, есть лечение и поддержка. Поэтому крайне важно устранять любые признаки деменции, как только они обнаружены.Некоторые симптомы могут появиться ближе к концу дня.Закат может быть вызван рядом факторов. В течение дня человек с деменцией становится все более утомленным, и это может привести к ухудшению его симптомов деменции.Голод, жажда и физическая боль также могут сыграть свою роль. С наступлением темноты включаются уличные фонари, и люди устраиваются на вечер. Эти изменения могут заставить человека все больше беспокоиться о том, что он находится не в том месте или что он забыл сделать что-то жизненно важное в течение дня.Ранее МедикФорум писал о признаках рака поджелудочной.

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