Диетолог Пономарева назвала 5 ключевых правил для похудения и удержания веса

156 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/5714262/
Диетолог Пономарева назвала 5 ключевых правил для похудения и удержания веса



Придерживаться здоровой тарелки, готовить еду и заниматься физическими упражнениями — одни из главных советов для людей с ИМТ более 30.



Диетолог, который помогает людям с избыточным весом изменить свой образ жизни, поделилась своими пятью главными советами, как сбросить лишние килограммы и сохранить их навсегда.

«Большинство людей обычно знают, как вести здоровый образ жизни, но жизнь мешает. Вот почему нам нужно, чтобы все было просто», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.



5 правил успешного похудения от немецких диетологов



Придерживайтесь «тарелки здорового питания»

Первый шаг — убедиться, что все приемы пищи соответствуют одним и тем же фундаментальным правилам: 25 процентов тарелки приходится на нежирные источники белка, такие как курица, лосось или яйца.

Приготовление еды

Если вы устали после долгого дня, легко отказаться от плана здорового питания и выбрать меню на вынос. Приготовление еды избавляет от всех хлопот и гарантирует, что у вас всегда под рукой будет тарелка с здоровой едой.

Если вы готовите блюдо из еды, всегда готовьте больше, чем вам нужно. 

«Вы можете упаковать остатки и положить их в холодильник или морозильную камеру еще на один день. Это работает со всем: от салатов или супов на обед до запеканок или, по крайней мере, бульона на ужин».


Регина Тодоренко объяснила, как избавилась от 20 лишних килограммов


Замедлите время приема пищи


Во многих случаях людям нужно заново научиться замедлять прием пищи и правильно жевать. 

«Важно снизить скорость и отключить все экраны, включая телевизоры и телефоны, во время еды. Это не только делает процесс более приятным, но и означает, что вы с большей вероятностью остановитесь, когда почувствуете себя сытым».

В этом могут помочь небольшие кусочки и правильное пережевывание



Ранее МедикФорум писал о пользе вишни.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Метод тарелки: диетолог рассказала, как контролировать размер порции
Метод тарелки: как им пользоваться?
Метод тарелки: правила безопасного применения
Теги : похудение, советы диетологов, правильное питание