Диетолог Пономарева назвала 5 ключевых правил для похудения и удержания веса

«Большинство людей обычно знают, как вести здоровый образ жизни, но жизнь мешает. Вот почему нам нужно, чтобы все было просто», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Вы можете упаковать остатки и положить их в холодильник или морозильную камеру еще на один день. Это работает со всем: от салатов или супов на обед до запеканок или, по крайней мере, бульона на ужин».

«Важно снизить скорость и отключить все экраны, включая телевизоры и телефоны, во время еды. Это не только делает процесс более приятным, но и означает, что вы с большей вероятностью остановитесь, когда почувствуете себя сытым».

Диетолог, который помогает людям с избыточным весом изменить свой образ жизни, поделилась своими пятью главными советами, как сбросить лишние килограммы и сохранить их навсегда.Первый шаг — убедиться, что все приемы пищи соответствуют одним и тем же фундаментальным правилам: 25 процентов тарелки приходится на нежирные источники белка, такие как курица, лосось или яйца.Если вы устали после долгого дня, легко отказаться от плана здорового питания и выбрать меню на вынос. Приготовление еды избавляет от всех хлопот и гарантирует, что у вас всегда под рукой будет тарелка с здоровой едой.Если вы готовите блюдо из еды, всегда готовьте больше, чем вам нужно.Во многих случаях людям нужно заново научиться замедлять прием пищи и правильно жевать.В этом могут помочь небольшие кусочки и правильное пережевываниеРанее МедикФорум писал о пользе вишни.

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