Врач Захарова: женщинам требуется больше сна, чем мужчинам - минимум 8 часов

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Врач Захарова: женщинам требуется больше сна, чем мужчинам - минимум 8 часов


Новаторское исследование ученых и врачей доказывает, что женщинам нужно больше спать, особенно в летнее время.


Исследование сна показало, что среднестатистическая женщина спит восемь часов в сутки, по сравнению с семью часами для мужчин.

"Женщинам нужно дополнительное время для сна, чтобы восстановиться после многозадачности обычного дня. Две трети мужчин заявили, что им требуется меньше сна, чем их супругам, и они склонны вставать раньше", - говорит семейный врач Татьяна Захарова, комментируя исследование специально для МедикФорум.


Представители обоих полов сказали, что с возрастом они стали меньше спать, и это лето было худшим временем для нарушения сна из-за жары и помех света.

Эффективными методами, с помощью которых можно достичь качественного сна были рутина, хорошая гигиена сна — темные шторы и двойное остекление для тишины — и упорный труд на работе.

Медицинские работники говорят, что после 18 лет нам нужно не менее семи часов ночного отдыха для оптимального самочувствия.



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"Женщинам требуется больше времени для восстановления во время сна, потому что их мозг склонен к многозадачности в течение дня. Исследование также показало, что дисбаланс сна вызвал напряженность у 63% пар".

Летняя жара вызвала сильнейшие нарушения сна, за которыми следовали свет, стресс, шум, храп, походы в туалет и домашние животные.



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Эти результаты показывают, что мы спим меньше, особенно в эти жаркие летние месяцы, и у многих пар совершенно разные режимы сна.



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