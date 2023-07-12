Кардиолог Варфоломеев: ваши глаза являются «ранним индикатором» высокого холестерина





«Если вы заметили белое кольцо вокруг радужной оболочки, это может быть признаком потенциально высокого уровня холестерина. Если ваш холестерин становится проблемой, ваши глаза являются ранним индикатором, поскольку жировые отложения, известные как липиды, начнут формироваться и создавать кольцо вокруг вашей роговицы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Людям моложе 40 лет следует обратить на это особое внимание, так как это может быть признаком экстремального уровня холестерина, что потребует посещения как вашего окулиста, так и врача общей практики».

Высокий уровень холестерина может заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных заболеваний до инсульта. Поэтому очень важно быстро выявить виновного и вмешаться, пока не стало слишком поздно.Воскообразное вещество, характеризующееся отсутствием симптомов, может подняться в красную зону без вашего ведома. Знак в ваших глазах может стать сигналом тревоги.Состояние, известное как arcus senilis, может привлечь внимание к высокому уровню жирового вещества. Arcus senilis вызывает образование вокруг глаза синего, белого или светло-серого кольца.Хотя этот признак чаще всего встречается у пожилых людей старше 45 лет, он может проявиться в любом возрасте.Поскольку высокий уровень холестерина, как правило, не вызывает особых симптомов, самым надежным способом узнать его уровень остается сдача анализов. Вы можете точно узнать, есть ли у вас высокий уровень холестерина, только из анализа крови.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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