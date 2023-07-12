Врач Варфоломеев: затвердение артерий ускоряет процесс старения - как предотвратить

"Системное воспаление, возникающее у людей с большим количеством атеросклеротических бляшек, может быть ключевым фактором ускорения их эпигенетического старения. Эпигенетический возраст человека представляет собой степень старения человека, основанную на образцах его ДНК. Он может быть старше или моложе их хронологического возраста".

Возраст старше 65 лет

Курение

Высокий уровень холестерина

Имея высокое кровяное давление

Наличие близких родственников с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Питайтесь правильно и ешьте меньше насыщенных жиров и сахара

Регулярно делайте физические упражнения

Поддерживайте здоровый вес

Держите уровень сахара в крови под контролем, если у вас диабет.

"Когда дело доходит до диеты, вам следует избегать употребления слишком большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как масло, пирожные, жирное и обработанное мясо и сыр".

Есть ряд факторов, влияющих на то, как долго мы будем жить и как быстро мы стареем, включая генетику, болезни и наш образ жизни.Некоторые факторы находятся вне нашего контроля, на другие может повлиять наш выбор. Процесс старения влияет здоровье наших артерий — трубок, которые транспортируют кровь и другие жидкости вокруг наших органов.В частности, состояние, известное как атеросклероз, было связано с более быстрым процессом старения. Атеросклероз возникает, когда ваши артерии сужаются из-за накопления жировых отложений, что затрудняет ток крови по ним.Врач подчеркивает преимущества уменьшения воспаления за счет ведения здорового образа жизни или приема определенных лекарств, таких как статины, снижающие уровень холестерина.Ранее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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