Кардиолог Варфоломеев назвал 5 признаков ранней сердечной недостаточности

«Поэтому очень важно создать простой способ выявления этих симптомов», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

5 симптомов, которые стоит проверить

Усталость

Ограничение активности.

Заложенность.

Отек.

Одышка.

"Заложенность означает скопление жидкости в легких, что приводит к кашлю, свистящему дыханию и затрудненному дыханию".

Люди склонны игнорировать симптомы сердечной недостаточности и приписывать их старению.Усталость, термин, используемый для описания общего чувства усталости, возникает, когда сердце не может перекачивать достаточно богатой кислородом крови для удовлетворения энергетических потребностей организма.означает, что человек не может заниматься своей обычной деятельностью, обычно из-за усталости и одышки.возникает, когда сердцу не хватает насосной мощности, чтобы заставить кровь отступать от нижних конечностей; это приводит к опухшим лодыжкам, ногам, бедрам и животу.не требует пояснений, но она может быть вызвана скоплением жидкости в легких.Эти признаки сами по себе не подтверждают диагноз сердечной недостаточности, но предполагают, что вам необходимо обратиться за медицинской помощью.Ранее МедикФорум писал об ограничении активности из-за водки.

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