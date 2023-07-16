Диетолог Пономарева рекомендует 3 продукта, которые снижают риск тромбов

«Важно признать, что, хотя есть некоторые продукты, которые вы можете есть больше, а также другие, которых вы можете избегать, чтобы снизить риск образования тромба, есть несколько других факторов риска, которые могут увеличить риск развития тромба. тромбов, которые перевешивают любые изменения, внесенные в ваш рацион», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Для тех, кто подвержен большему риску образования тромба, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, также может быть полезным для снижения риска образования тромба, поскольку они уменьшают воспаление».

Цельнозерновые

Орехи

Фрукты.

Сгустки, которые сами по себе не растворяются естественным путем, представляют потенциальную опасность. Это связано с тем, что они могут отрываться и перемещаться к жизненно важным органам тела, блокируя приток к ним крови.В некоторых случаях они могут вызывать сердечные приступы, инсульты и тромбоэмболию легочной артерии — все это опасные для жизни неотложные состояния.Как и многие медицинские условия, диета является одним из таких способов.Существует связь между воспалением и свертыванием крови, поскольку воспаление снижает активность естественных антикоагулянтных механизмов, поэтому продукты, уменьшающие воспаление, должны быть в центре внимания при рассмотрении нашей диеты.Соблюдение средиземноморской диеты может защитить от состояний, связанных с воспалением.Средиземноморская диета состоит из самых разнообразных продуктов, в основном из фруктов и овощей, орехов и семян, цельнозерновых продуктов и рыбы.Ранее МедикФорум писал о пользе нута и пшена.

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