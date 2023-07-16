Диетолог Пономарева рекомендует 3 продукта, которые снижают риск тромбов
По словам эксперта, эти продукты могут уменьшить воспаление в организме, что является ключевым фактором для снижения риска образования тромбов.
Сгустки, которые сами по себе не растворяются естественным путем, представляют потенциальную опасность. Это связано с тем, что они могут отрываться и перемещаться к жизненно важным органам тела, блокируя приток к ним крови.
В некоторых случаях они могут вызывать сердечные приступы, инсульты и тромбоэмболию легочной артерии — все это опасные для жизни неотложные состояния.
Как и многие медицинские условия, диета является одним из таких способов.
«Важно признать, что, хотя есть некоторые продукты, которые вы можете есть больше, а также другие, которых вы можете избегать, чтобы снизить риск образования тромба, есть несколько других факторов риска, которые могут увеличить риск развития тромба. тромбов, которые перевешивают любые изменения, внесенные в ваш рацион», — говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Существует связь между воспалением и свертыванием крови, поскольку воспаление снижает активность естественных антикоагулянтных механизмов, поэтому продукты, уменьшающие воспаление, должны быть в центре внимания при рассмотрении нашей диеты.
Соблюдение средиземноморской диеты может защитить от состояний, связанных с воспалением.
Средиземноморская диета состоит из самых разнообразных продуктов, в основном из фруктов и овощей, орехов и семян, цельнозерновых продуктов и рыбы.
«Для тех, кто подвержен большему риску образования тромба, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, также может быть полезным для снижения риска образования тромба, поскольку они уменьшают воспаление».
Она особенно рекомендовала есть больше трех видов пищи — «все они обычно встречаются в средиземноморской диете» — по этой причине:
- Цельнозерновые
- Орехи
- Фрукты.
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