Онколог Воробьнев назвал 6 признаков «редкого, быстро распространяющегося» рака кишечника

"Несмотря на это, симптомы рака двенадцатиперстной кишки чаще всего поражают пищеварительную систему. Тем не менее, на ранних стадиях он часто не проявляется никакими симптомами. Рак двенадцатиперстной кишки представляет собой массу неправильной формы, быстрорастущих клеток (опухоли) в первой части тонкой кишки. Эта опухоль может мешать кишечнику правильно переваривать пищу и блокировать прохождение пищи через кишечник", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Боль в животе

Кислотный рефлюкс

Кровь в вашем стуле

Запор

Тошнота или рвота

Необъяснимая потеря веса.

Это участок тонкой кишки в форме подковы, который получает пищу из желудка в процессе пищеварения. Двенадцатиперстная кишка использует химические вещества и ферменты для расщепления пищи и направляет витамины и питательные вещества по всему телу. Затем пища попадает в следующий отдел тонкой кишки.Рак двенадцатиперстной кишки — это малоизвестный рак, который начинается в двенадцатиперстной кишке.Поскольку двенадцатиперстная кишка содержит множество различных клеток, в ней могут развиваться различные типы рака, такие как аденокарцинома, карциноидные опухоли, лимфома и саркома.На ранних стадиях у вас может не быть симптомов рака двенадцатиперстной кишки. Если опухоль кишечника растет, у вас могут появиться симптомы, влияющие на пищеварительную систему, такие как тошнота, запор или спазмы в животе.Если вы испытываете необъяснимые симптомы, вам следует обратиться к врачу общей практики.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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